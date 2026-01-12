Miles de personas en manifestación progobierno en Teherán, según imágenes de la cadena pública de Irán

Miles de iraníes se congregaron en una importante plaza de Teherán este lunes en señal de apoyo a la República Islámica y para homenajear a los muertos en las protestas antigubernamentales, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, según imágenes difundidas por la televisión pública.

Los manifestantes, muchos con banderas iraníes, se concentraron en la plaza de la Revolución de la capital, donde se pronunciaron oraciones por las víctimas de lo que el gobierno tachó de "disturbios".

En otras ciudades del país se organizaron manifestaciones similares, a raíz de un llamado del presidente Masud Pezeshkian, según la cadena pública. Oenegés radicadas en el extranjero afirman que además de decenas de miembros de las fuerzas de seguridad, cientos o incluso miles de manifestantes también perdieron la vida en las protestas.