Miles de personas marchan en Hungría en protesta por escándalo de abusos a menores

Por Krisztina Fenyo

BUDAPEST, 13 dic (Reuters) - Miles de húngaros marcharon el sábado hacia las oficinas del primer ministro Viktor Orban, encabezados por el líder de la oposición Peter Magyar, que instó al veterano nacionalista a dimitir por un escándalo de abusos en un centro de detención de menores.

Los manifestantes recorrieron las gélidas calles de Budapest tras una pancarta en la que se leía "¡Protejan a los niños!", portando juguetes de peluche y antorchas en solidaridad con las víctimas de abusos físicos en un caso que se remonta a varios años atrás.

La fiscalía informó el miércoles de que siete personas habían sido detenidas hasta ahora en el centro de menores estatal de Budapest.

Orban, que se enfrenta a lo que podría ser el desafío más duro a sus 15 años de Gobierno en unas elecciones que probablemente se celebrarán en abril, condenó los abusos en una entrevista con el medio de comunicación Mandiner, calificándolos de inaceptables y criminales.

"Cada día salen a la luz cosas más repugnantes, que no creía que fueran posibles en este país", dijo Judit Voros, una de las manifestantes que se dirigieron a las oficinas de Orban en la Colina del Castillo de Budapest.

Esta semana, el Gobierno puso los cinco correccionales de menores de Hungría bajo supervisión policial directa mientras los fiscales investigan el caso.

La fiscalía lleva meses investigando al antiguo director del centro, sospechoso de dirigir una red de prostitución, blanqueo de dinero y trata de seres humanos.

Un video publicado esta semana por el activista de la oposición y ex legislador Peter Juhasz provocó la dimisión del director en funciones del centro. (Reporte de Krisztina Fenyo, Escrito por Gergely Szakacs, Editado en Español por Manuel Farías)