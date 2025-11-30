Miles de personas protestan en Filipinas contra la corrupción y exigen devolución de fondos robados

MANILA, Filipinas (AP) — Miles de manifestantes, incluidos miembros del clero de la Iglesia católica romana, protestaron en Filipinas el domingo para reclamar el rápido enjuiciamiento de funcionarios y legisladores de alto nivel implicados en un escándalo de corrupción que ha sacudido a la democracia asiática.

Grupos de izquierda lideraron una protesta separada en el parque principal de Manila con una demanda contundente para que todos los funcionarios gubernamentales implicados renuncien de inmediato y enfrenten el enjuiciamiento.

El presidente, Ferdinand Marcos Jr., ha intentado calmar la indignación pública por la corrupción masiva a la que se atribuye una sucesión de proyectos de control de inundaciones de mala calidad, defectuosos o inexistentes en un archipiélago propenso a inundaciones mortales y clima extremo en el trópico de Asia.

Más de 17.000 policías fueron desplegados en el área metropolitana de Manila para asegurar las protestas separadas. El complejo del palacio presidencial de Malacañán en Manila cerró por seguridad, y carreteras y puentes clave fueron bloqueados por fuerzas policiales antidisturbios, camiones y barandillas de alambre de púas.

En una democracia profundamente dividida donde dos presidentes distintos han sido derrocados en los últimos 39 años, en parte por acusaciones de saqueo, ha habido llamados aislados para que el ejército retire su apoyo al gobierno de Marcos.

Las Fuerzas Armadas de Filipinas han rechazado con firmeza esas peticiones y el domingo celebraron una declaración firmada por al menos 88 generales, en su mayoría retirados, incluidos tres jefes de Estado Mayor, quienes dijeron que “condenan y rechazan enérgicamente cualquier llamado a que las Fuerzas Armadas de Filipinas participen en actos inconstitucionales o temeridad militar”.

“La voz unificada de nuestros líderes retirados y activos reafirma que las Fuerzas Armadas de Filipinas siguen siendo un pilar de estabilidad y un guardián firme de la democracia”, dijo el Ejército en un comunicado.

Las iglesias católicas de todo el país ayudaron a liderar las protestas anticorrupción del domingo en sus distritos. La principal manifestación de todo el día se celebró ante un monumento prodemocracia al “poder popular” junto a la autopista EDSA en la región capitalina. La policía dijo que alrededor de 5.000 manifestantes, en su mayoría vestidos de blanco, se congregaron antes del mediodía.

Exigieron que los miembros del Congreso, funcionarios y propietarios de empresas constructoras detrás de miles de proyectos irregulares de control de inundaciones aprobados en los últimos años sean encarcelados y se les ordene devolver los fondos gubernamentales que robaron. Un manifestante llevaba una camiseta con un mensaje contundente: “Sin piedad para los codiciosos”.

Desde que Marcos primero dio la alarma en un principio sobre las irregularidades en control de inundaciones en su discurso sobre el estado de la nación ante el Congreso en julio, al menos siete funcionarios de obras públicas han sido encarcelados por uso ilegal de fondos públicos y otros cargos de corrupción en un solo proyecto de control de inundaciones. Se buscaba a ejecutivos de Sunwest Corp., una empresa de construcción involucrada en el proyecto.

El viernes, Henry Alcántara, un exingeniero gubernamental que ha reconocido bajo juramento en audiencias de investigación del Senado su participación en las irregularidades, devolvió 110 millones de pesos (US$1,9 millones) en sobornos que, según funcionarios de justicia, robó y prometió devolver más en unas semanas.

Las autoridades han congelado unos 12.000 millones de pesos (US$206 millones) en activos de sospechosos de irregularidades en control de inundaciones, dijo Marcos.

Marcos ha prometido que muchos de al menos 37 poderosos senadores, miembros del Congreso y ricos ejecutivos de la construcción implicados en el escándalo de corrupción estarían en la cárcel para Navidad.

Los manifestantes en las manifestaciones del domingo dijeron que muchos más funcionarios, incluidos senadores implicados y miembros de la Cámara de Representantes, deberían ser encarcelados antes y se les debería ordenar devolver los fondos que robaron y usaron para financiar flotas de jets privados y autos de lujo, mansiones y estilos de vida extravagantes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.