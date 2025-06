Miles de personas protestan en Holanda para exigir que su gobierno tome acciones contra Israel

LA HAYA, Holanda (AP) — Decenas de miles de manifestantes salieron el domingo a las calles de Holanda vestidos de rojo para marchar en protesta contra las políticas del gobierno hacia Israel, un evento que contó con una mayor participación que un evento similar organizado el mes pasado.

Los manifestantes recorrieron un circuito de cinco kilómetros (3 millas) alrededor del centro de La Haya para crear una línea roja simbólica que, según ellos, el gobierno no ha establecido para detener la campaña de Israel en Gaza.

"No quiero ser cómplice de estos horrendos crímenes que están ocurriendo allí y quiero alzar mi voz", afirmó el manifestante Marin Koning a The Associated Press.

Los grupos defensores de los derechos humanos y agencias de ayuda —incluyendo Amnistía Internacional, Save the Children y Médicos Sin Fronteras— que organizaron la protesta calcularon que la multitud alcanzó más de 150.000 personas. Los medios locales situaron las cifras más cerca de 100.000.

La protesta envió una "clara señal", según Marjon Rozema de la oficina de Amnistía Internacional en Holanda. Los funcionarios neerlandeses deben "actuar ahora, tanto a nivel nacional como internacional, para aumentar la presión sobre el gobierno israelí", expresó en un comunicado.

Al igual que en la primera protesta de la Línea Roja en mayo, la marcha llevó a la multitud frente al Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, en donde el año pasado los jueces ordenaron a Israel hacer todo lo posible para prevenir la muerte, la destrucción y cualquier acto de genocidio en Gaza.

Israel niega rotundamente cualquier violación al derecho internacional en Gaza.

El evento tiene lugar semanas después de que la coalición gobernante de cuatro partidos del país se vino abajo, dejando a Holanda con un gobierno interino a unas semanas de albergar una cumbre de dignatarios de la OTAN a finales de junio.

Hamás inició la guerra el 7 de octubre de 2023, cuando irrumpió en el sur de Israel y sus combatientes asesinaron a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 251 como rehenes. Los milicianos aún mantienen a 53 rehenes, menos de la mitad de ellos con vida, después de que la mayoría de los demás fueran liberados en acuerdos de alto el fuego.

La campaña militar de Israel ha cobrado la vida de más de 55.300 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Afirma que mujeres y niños constituyen la mayoría de los muertos, y su conteo no distingue entre civiles y combatientes. Israel asegura, sin presentar evidencia, que ha abatido a más de 20.000 milicianos.

