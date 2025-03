Miles de personas protestan por anulación de elecciones rumanas antes de repetición de los comicios

BUCAREST, 26 mar (Reuters) - Miles de rumanos se concentraron el miércoles en la capital, Bucarest, para protestar por la anulación en diciembre de las elecciones presidenciales y la prohibición de que su candidato de extrema derecha vuelva a presentarse.

El país, miembro de la Unión Europea y la OTAN y fronterizo con Ucrania, repetirá sus elecciones presidenciales a dos vueltas el 4 y 18 de mayo, después de que el Tribunal Constitucional anulara la votación inicial en diciembre tras las acusaciones de injerencia rusa en favor del candidato ultraderechista y prorruso Calin Georgescu.

A principios de este mes, el Tribunal prohibió a Georgescu volver a presentarse, y George Simion, líder del segundo partido de Rumania, la Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), se convirtió en el candidato sustituto de la extrema derecha.

Georgescu, que cumplió 63 años el miércoles, no ha hecho ningún comentario público desde que fue descalificado y no ha apoyado abiertamente a Simion.

Los sondeos de opinión publicados a principios de mes muestran que Simion tiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta del 18 de mayo.

La AUR de Simion organizó la protesta del miércoles frente a la sede del gobierno, en el centro de Bucarest, en la que se congregaron varios miles de personas ondeando banderas y a los gritos de "Libertad" y "Ladrones".

Por otra parte, en otra manifestación a favor de Georgescu se congregaron varios miles de manifestantes.

"Este falso gobierno debe caer. Ha acabado con la democracia y ha vendido el país", dijo Claudiu Ghita, de 62 años, ferroviario jubilado. "Votaré a George Simion en mayo".

Si un candidato de extrema derecha consigue influir en los votantes de Georgescu, podría determinar si otro país centroeuropeo se acerca más a Moscú junto a Hungría y Eslovaquia.

"Calin Georgescu está fuera, votaremos a Simion. Los ultranacionalistas aún no han llegado al poder y necesitamos paz", dijo Maria, que no quiso dar su apellido. Llevaba una camiseta roja de Make America Great Again y ondeaba una bandera rumana gigante.

La extrema derecha, que ahora ocupa el 35% de los escaños del Parlamento, ha tachado a los partidos mayoritarios rumanos de estar en deuda con los intereses encubiertos de Bruselas, y ha avivado el temor a que el apoyo de la UE a Ucrania en su defensa contra Rusia arrastre a Rumania a la guerra. (Reportaje de Luiza Ilie. Editado en español por Natalia Ramos)