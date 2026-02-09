Miles de personas protestan por la visita del presidente israelí a Australia

Por Scott Murdoch y Alasdair Pal

SÍDNEY, 9 feb (Reuters) -

Miles de personas se reunieron el lunes en toda Australia para protestar por la llegada del presidente israelí Isaac Herzog, quien se encuentra realizando una gira por varias ciudades con el objetivo de expresar su solidaridad con la comunidad judía de Australia tras el mortal tiroteo masivo del año pasado

Herzog visita Australia esta semana tras una invitación del primer ministro australiano, Anthony Albanese, tras el tiroteo del 14 de diciembre en un evento de Jánuca en la playa de Bondi, en Sídney, que causó la muerte de 15 personas

La visita ha despertado la ira de algunas personas en Australia, que acusan a Herzog de ser cómplice de la muerte de civiles en Gaza. Grupos propalestinos han organizado protestas en ciudades y pueblos de todo el país el lunes por la tarde

En Sídney, miles de personas se reunieron en una plaza del distrito central de negocios de la ciudad para escuchar discursos y gritar consignas propalestinas

"La masacre de Bondi fue terrible, pero por parte de nuestro liderazgo australiano no ha habido ningún reconocimiento hacia el pueblo palestino y los habitantes de Gaza", dijo Jackson Elliott, un manifestante de 30 años de Sídney

"Herzog ha eludido todas las preguntas sobre la ocupación y dice que esta visita tiene que ver con las relaciones entre Australia e Israel, pero él es cómplice", añadió

Hubo una fuerte presencia policial, con un helicóptero sobrevolando la zona y agentes patrullando a caballo

Se desplegarán unos 3.000 agentes de policía en Sídney durante la visita de Herzog a la ciudad

(Información de Renju Jose, Alasdair Pal y Scott Murdoch en Sídney; edición de Diane Craft y Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)