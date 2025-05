Miles de personas se concentran en rumania en apoyo a la ue antes de balotaje presidencial

BUCAREST, 9 mayo (Reuters) - Miles de personas se manifestaron el viernes en la capital rumana, Bucarest, y en otras ciudades en apoyo de la Unión Europea, una semana antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que podría llevar al poder a un euroescéptico de extrema derecha.

El nacionalista de extrema derecha George Simion ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales el domingo, y un sondeo de opinión realizado a principios de esta semana le daba ventaja de cara al balotaje del 18 de mayo frente al centrista Nicusor Dan, alcalde de Bucarest.

Simion, de 38 años, se opone a la ayuda militar a Ucrania, es crítico con los dirigentes de la UE y dice estar alineado con el movimiento Make America Great Again del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Analistas han dicho que una victoria de Simion podría aislar a Rumania, erosionar la inversión privada y desestabilizar el flanco oriental de la OTAN, donde Bucarest desempeña un papel clave en la prestación de apoyo logístico a Ucrania en su lucha contra una invasión rusa de tres años.

El viernes, en Bucarest, unas 15.000 personas se manifestaron agitando banderas de la UE y de Rumania y coreando: "Rusia, no olvides que Rumania no es tuya" y "Queremos que nuestro país avance, no retroceda".

"Estaba pensando seriamente en pedir un préstamo para un apartamento", dijo Petre, de 26 años, que no quiso dar su apellido. "Pero no sé si podría hacerlo si George Simion fuera presidente".

"Nuestra pertenencia a la UE nos trajo prosperidad y seguridad".

En un debate televisado el jueves Nicusor Dan, de 55 años, alcalde de Bucarest durante dos mandatos, que se presenta como centrista independiente en una candidatura de "Rumania honesta", respaldó plenamente los planes de la UE para armarse.

Por el contrario, Simion sugirió que vetaría la ayuda militar de Bruselas a Ucrania y afirmó que Europa debería depender de la OTAN para su propia defensa.

"Me asusta que otras personas no puedan beneficiarse de las mismas oportunidades que yo he tenido", dijo Alex, un estudiante de 19 años que ha estudiado en el extranjero en el marco del programa de la UE de apoyo a la educación en toda Europa.

En la ciudad de Timisoara, en el oeste de Rumania, los manifestantes sostenían una pancarta en la que se leía "Mejor muerto que fascista".

"Hoy, Día de Europa, reflexionamos sobre lo que los 18 años de pertenencia de Rumania a la UE han significado para nuestro país: mayores oportunidades, mejores infraestructuras y la posibilidad de prosperar en una Europa unida", dijo el presidente interino Ilie Bolojan en la plataforma de redes sociales X. (Reporte de Octav Ganea y Luiza Ilie; Editado en Español por Natalia Ramos)