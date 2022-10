Miles de personas se manifestan en Sudán entre gases lacrimógenos

Miles de sudaneses se manifestaron el domingo, pese a los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad para reclamar un poder civil en el país donde el ejército es el único al mando desde el golpe militar hace un año, constataron periodistas de AFP.

El golpe del 25 de octubre de 2021 por orden del jefe del ejército, el general Abdel Fattah al Burhan, detuvo brutalmente la transición democrática lanzada en 2019 tras la caída de la dictadura islamo-militar de Omar al Bashir.

Desde entonces, manifestantes pro-democracia salen a las calles a protestar cada semana. El domingo, miles marcharon en las calles de Jartum y de varias ciudades pese a una represión que ha dejado 119 muertos y miles de heridos, según fuentes sanitarias.

"Continuamos nuestro movimiento y mantenemos nuestros tres principios: "no a la negociación, no a alianza y no a la legitimación (de los golpistas) hasta que hagamos caer al régimen", afirmó una manifestante, Asma Harzaui, en Jartum.

"Militares al cuartel", gritaba la multitud dirigiéndose al palacio presidencial, en el centro de la ciudad y sede de la jefatura del ejército.

El martes, cuando se cumplió un año del golpe en el que el jefe del ejército hizo detener a los líderes civiles con los que había aceptado compartir el poder en 2019, miles de personas salieron a las calles.

El sector pro-democracia teme una vuelta al poder del antiguo régimen de Al Bashir debido a que muchos islamistas han regresado a los puestos que ocupaban hasta 2019.

Los conflictos tribales han aumentado, según los expertos, a raíz del vacío securitario creado por el golpe de Estado.

Sudan, uno de los países más pobres del mundo, con el ejército casi siempre al mando desde la independencia, se hunde más y más en el caos económico y político.

