Miles de personas se manifiestan en Berlín en solidaridad con revueltas iraníes

Por María Martínez

BERLÍN, 7 feb (Reuters) - Miles de personas se manifestaron el sábado en Berlín en apoyo al levantamiento nacional iraní, coincidiendo con el aniversario de la revolución antimonárquica de Irán de 1979

La manifestación se produce tras las protestas nacionales en Irán que comenzaron en diciembre por las dificultades económicas y rápidamente se convirtieron en políticas, y fueron reprimidas con la mayor violencia desde la Revolución Islámica de 1979

Alrededor de 8.000 personas se reunieron en la Puerta de Brandeburgo de Berlín hacia las 13:00 GMT, según informó la policía de Berlín a Reuters, añadiendo que 20.000 personas se habían inscrito para asistir

Shahin Gobadi, miembro del comité de asuntos exteriores del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI), afirmó que la multitud ascendía a 100.000 personas y que miles de ellas no pudieron viajar a Berlín debido a la cancelación de los vuelos por las condiciones meteorológicas

El exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se unió al evento en línea después de que su vuelo fuera cancelado

El evento cuenta con el apoyo de 344 organizaciones y figuras políticas, entre las que se incluyen grupos parlamentarios de amistad con Irán, sindicatos y actores de la sociedad civil a nivel nacional y local de varios países europeos, así como 312 asociaciones iraníes en Europa, según los organizadores

"El mensaje del pueblo iraní y su resistencia ha sido y sigue siendo este: no al apaciguamiento, no a la guerra ni a la intervención extranjera, cambio de régimen y soberanía de la república del pueblo, por el pueblo y su resistencia organizada", afirmó Maryam Rajavi, presidenta electa del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, en la manifestación

(Reporte de María Martínez, edición de Louise Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)