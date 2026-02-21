Miles de personas se manifiestan en Lyon por asesinato de activista de extrema derecha francés

LYON, 21 feb (Reuters) - Miles de personas se manifestaron el sábado en la ciudad francesa de Lyon tras el asesinato del activista de extrema derecha Quentin Deranque, que fue golpeado hasta la muerte la semana pasada por presuntos activistas de extrema izquierda en un incidente que conmocionó a la nación.

La policía teme que la marcha en Lyon, donde se concentran tanto grupos de extrema derecha como antifascistas, pueda tornarse violenta.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió calma el sábado por la mañana antes de las manifestaciones y dijo que la semana que viene se reuniría con los ministros para tratar el tema de todos los grupos violentos.

El ex primer ministro de centro-derecha Dominique de Villepin calificó el asesinato de Deranque, de 23 años, como "el momento Charlie Kirk de Francia", en referencia al asesinato a tiros del activista conservador estadounidense el año pasado.

Muchos manifestantes llevaban mascarillas quirúrgicas y gafas de sol para cubrirse el rostro y coreaban "justicia para Quentin" y "antifa asesino".

Siete personas están siendo investigadas formalmente por su presunta participación en el asesinato de Deranque, entre ellas un antiguo asistente de un diputado del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI), que ha condenado el asesinato.

GRUPOS DE EXTREMA DERECHA ANUNCIAN SU PARTICIPACIÓN

La organizadora de la marcha es Aliette Espieux, una activista antiabortista, y algunos grupos de extrema derecha han anunciado que participarán. El partido de extrema derecha Agrupación Nacional instó a sus seguidores a evitar las manifestaciones por temor a los disturbios.

También había pequeños grupos gritando "todos somos antifascistas" al margen de la marcha, y una pancarta con el lema "Lyon es antifa" ondeaba desde una ventana cerca del inicio de la misma, muestran las imágenes de BFMTV.

El alcalde de Lyon, Gregory Doucet, había intentado impedir que la marcha se llevara a cabo. El sábado dijo a periodistas que le preocupaban los llamamientos a los grupos de extrema derecha franceses y europeos para que se desplazaran a Lyon para participar en el evento.

"Hemos luchado contra la violencia de extrema derecha durante nuestro mandato. Hemos conseguido cerrar muchos locales y desmantelar organizaciones porque sabemos que ciertas personas son violentas, por lo que estábamos preocupados", afirmó.

Según las autoridades locales, unas 3.200 personas participaron en la marcha de Lyon. Se habían previsto marchas más pequeñas en otras ciudades francesas. (Reporte de Ardee Napolitano en Lyon y Layli Foroudi en París; edición de Sharon Singleton, Kirsten Donovan y Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)