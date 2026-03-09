Miles de personas se reúnen en Teherán en apoyo al nuevo guía supremo

Miles de personas se congregaron el lunes en una céntrica plaza de la capital iraní para mostrar lealtad al nuevo guía supremo de la República Islámica, el ayatolá Mojtaba Jamenei, informaron periodistas de la AFP.

La multitud, reunida en la plaza Enghelab de Teherán, enarbolaba banderas iraníes y retratos del nuevo líder, hijo del difunto guía supremo Alí Jamenei, quien fue asesinado en los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero.

Mojtaba Jamenei fue designado el domingo como sucesor de su padre por la Asamblea de Expertos del gobierno clerical iraní.

Previamente, Estados Unidos e Israel habían advertido que se opondrían a su nombramiento.

El clérigo, de 56 años, "Es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", anunció en un comunicado ese órgano.