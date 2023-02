Miles de personas vuelven a protestar en Israel ante el inicio del debate sobre la reforma judicial

Miles de manifestantes han bloqueado las principales carreteras de Israel y han tratado de impedir que varios miembros de la coalición gobernante acudieran a la Knesset, bloqueando la entrada de sus hogares, en una nueva jornada de protestas ante el debate sobre la reforma judicial propuesta por la coalición de liderada por Benjamin Netanyahu.

La Polic√≠a de Israel ha logrado desalojar a los cientos de manifestantes que ocupaban la carretera del aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, y la 'Autopista 1' que conecta Tel Aviv y Jerusal√©n, entre otras v√≠as clave del pa√≠s. El tr√°fico ya se ha restablecido en todas las carreteras, seg√ļn ha informado 'The Jerusalemn Post'.

En las primeras horas del d√≠a, algunas personas se han manifestado frente a las casas de miembros de la coalici√≥n para bloquear su salida, aunque finalmente s√≠ han podido acudir a la Knesset para la lectura de la reforma. Netanyahu ha expresado en un comunicado su indignaci√≥n ante los escraches: "Los manifestantes que hablan de democracia son los que est√°n acabando con ella al permitir a los representantes p√ļblicos que lleven a cabo uno de los derechos b√°sicos de la democracia, votar". Entre los pol√≠ticos afectados se encuentran el ministro de Educaci√≥n, Yoav Kisch, y la parlamentaria de Likud Tally Gotliv.

Los críticos con la reforma han argumentado que se trata de un ataque al equilibrio de poderes de Israel, ya que concede al Parlamento una influencia inusitada para revocar decisiones judiciales. Se espera que decenas de miles de personas de todo el país se manifiesten en Jerusalén a las puertas de la Knesset, antes de la primera lectura de la reforma judicial propuesta por la coalición. Es la primera de las tres lecturas necesarias para que se modifique la ley.

El ultraderechista Itamar Ben Gvir, actual ministro de Seguridad Nacional, ha calificado a los manifestantes de "anarquistas" que están "sin control", en un comunicado que recoge 'The Times of Israel'. También ha expresado su intención de celebrar una reunión "urgente" con el mando policial de Jerusalén para "no permitir a los anarquistas que paralicen el país".

Comienza as√≠ la s√©ptima semana de protestas contra la reforma en Israel, donde el pasado s√°bado se manifestaron cerca de 250.000 personas, seg√ļn cifras de los organizadores recogidas por el 'Jerusalem Post'.

Europa Press