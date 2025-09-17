Miles de personas vuelven a protestar frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Miles de personas han vuelto a reunirse en las inmediaciones de la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén para protestar por las políticas del Gobierno en relación con la ofensiva en Gaza y el destino de los rehenes que siguen secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave palestino.

Los familiares y manifestantes han recrudecido las protestas después de que hayan surgido nuevas informaciones que apuntan a que los rehenes podrían estar siendo utilizados como escudos humanos en plena operación militar israelí en la ciudad de Gaza. Así, muchos manifestantes han expresado su preocupación por la idea de que resulten heridos a causa de los bombardeos o sean ejecutados.

"¿De qué quiere alardear ahora? Esta mañana me levanté y sentí una explosión procedente de alguna zona situada a una hora de distancia de la frontera", ha indicado una familiar de Gali y Ziv Berman, dos rehenes que siguen en Gaza.

"¿Qué está pasando con ellos si mi casa ha temblado y se encuentra lejos? ¿Qué se supone que hacen? ¿Adónde nos lleva (el Gobierno)? ¿A qué infierno nos llevan ahora? No merecéis esta nación", ha aseverado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, ha instado al mandatario a reunirse con las familias y abordar el asunto: "Ahora no tienes nada que temer". "No somos guerrillas, solo estamos atormentados. Simplemente sal y habla con nosotros", ha apuntado.

Aunque la mayoría de los manifestantes se han aproximado a la vivienda de Netanyahu, muchos otros han decidido protestar junto a la oficina del primer ministro.