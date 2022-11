Miles de personas vuelven a salir a las calles de la capital de Sudán contra las "injerencias" extranjeras

Como ya ocurriera hace dos semanas, miles de personas han vuelto a salir este sábado a las calles de varias ciudades de Sudán, entre ellas la capital, Jartum, para criticar la "injerencia internacional" de Naciones Unidas y otros organismos internacionales en las difíciles negociaciones tras el golpe de Estado en el país africano.

Los manifestantes, informa el portal Al Intibaha, corearon consignas contra la misión de la ONU en Sudán, pidiendo "la no interferencia de las embajadas occidentales en la preparación de la constitución de transición", con consignas como "No al arreglo bilateral", "No a la injerencia externa", "El pueblo rechaza la tutela", "No al arreglo político" y "No al nuevo documento constitucional.

Las protestas van dirigidas específicamente contra los preparativos de un documento por mecanismo tripartito (Naciones Unidas, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo), y por el el Cuarteto Internacional (Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos) que contempla una nueva opción de transición tras el golpe de estado del año pasado sobre la base de un plan redactado por el Colegio de Abogados de Sudán.

El 25 de octubre de 2021, los líderes de una facción del Ejército --que contaban con el apoyo de varios grupos armados-- derrocaron al Gobierno de transición instaurado a raíz del acuerdo entre militares y fuerzas de la sociedad civil tras la caída del exdictador Omar Hasán al Bashir en abril de 2019.

El líder militar golpista de Sudán, Abdelfatá al Burhan, confirmó el domingo el comienzo de nuevas conversaciones para dirimir, a raíz del plan del Colegio de Abogados, el proceso de transición política en el país pero ha avisado de que el Ejército sudanés "no se quedará de brazos cruzados" mientras el país colapsa durante el lento proceso de diálogo.

El proyecto de constitución establece una autoridad de transición dirigida por civiles con supervisión de las fuerzas armadas, que abandonaría la política después de la firma de un acuerdo. El Colegio de Abogados entregó el plan inicial al mecanismo tripartito el pasado 10 de septiembre.

Europa Press