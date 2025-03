Miles de restos arqueológicos son hallados en restauración de la temida zona del Bronx en Bogotá

BOGOTÁ (AP) — Un grupo de maestros de construcción palpaba la tierra en busca de algún fragmento que se convierta en un hallazgo arqueológico, en medio de la restauración de un antiguo edificio en el centro de Bogotá que colinda con el que fuera su principal centro de tráfico de estupefacientes: el Bronx.

La búsqueda ha arrojado ya más de 51.000 hallazgos arqueológicos, desde fragmentos prehispánicos muiscas —etnia que ocupaba las tierras altas que actualmente son Bogotá—, pasando por restos de fauna, hasta un sistema de canalización de la época colonial y republicana.

Los descubrimientos fueron fortuitos; no se trataba de una zona de potencial arqueológico en la ciudad.

Durante las excavaciones para el reforzamiento de la estructura del edificio en 2023, se toparon con un colector de agua de hace más un siglo, casi un año después de iniciada la obra. Desde entonces, cada fragmento hallado va a un laboratorio para ser clasificado y analizado.

La obra es parte del Proyecto Metropolitano Bronx Distrito Creativo, un ambicioso proceso de renovación urbana de la capital que nació luego de que fuera desmantelado el Bronx en 2016.

Para el operativo fueron necesarios 2.500 efectivos de la fuerza pública que permitieron acceder a la “república independiente del crimen”, como fue denominada la zona que queda apenas a unas cuadras del centro de poder del país: el palacio presidencial, el Congreso y las cortes.

El Bronx, también conocido como la “L” que formaban las tres calles en las que se concentraba, era foco de tráfico de drogas, explotación sexual, tráfico de armas, juegos de azar y extorsión. Según las autoridades, en su interior había casas en las que torturaban y asesinaban personas.

Del antiguo Bronx sólo queda en pie una casa llamada “esquina redonda”, que servirá como un espacio de memoria colectiva, de lo que por más de una década fue un lugar para habitantes de calle que vivieron en alto riesgo bajo el control de las mafias. Allí planean exponer algunos de los hallazgos arqueológicos.

“La esquina redonda guarda no solamente la historia y la memoria de lo que se vivió... sino también guardará un espacio para que estas piezas (arqueológicas) cobren vida y sean parte de él”, aseguró a The Associated Press Blanca Andrea Sánchez, directora del Bronx Distrito Creativo.

Los hallazgos arqueológicos que se obtienen en la obra van a parar a un laboratorio de arqueología que se ubica justo en la zona en la que se demolieron docenas de casas del antiguo Bronx.

Sthefany Vélez, arqueóloga del Bronx Distrito Creativo, enseña cada fragmento encontrado, asegurando que cuenta la historia de las personas que habitaron el lugar durante los últimos siglos.

“Esto que tenemos acá son vasijas y decoraciones hechas en cerámica de tradición indígena”, explicó Vélez al mostrar una pieza probablemente muisca. “Tiene una forma zoomorfa, asemeja a un animal con los que ellos convivían”.

Se han encontrado fragmentos del “muisca tardío” del siglo XVI, así como elementos como bacinillas de porcelana, porcelanas chinas y loza inglesa que reflejan la ocupación del terreno desde el siglo XVII hasta la actualidad.

“Tenemos cerámicas de origen colonial que sabemos que entraron mediante los barcos y todas las exploraciones que hacían los españoles”, indicó Vélez.

Algunos hallazgos muestran la evolución de quienes habitaron la zona. “Al ubicarse extramuros de la Bogotá colonial fue una zona de pastoreo... Creemos que es por eso que la mitad de los hallazgos corresponden a restos óseos de fauna”, señaló la arqueóloga.

Más adelante, en el siglo XIX, el terreno se transformó en semi rural, próximo a la urbanización, para ser un lugar de grandes haciendas. Luego, a inicios del siglo XX, el terreno fue adquirido por la Universidad Nacional para construir la primera Facultad de Medicina y después se usó como un batallón militar.

Algunos elementos hallados muestran que sus habitantes gozaron de comodidades, como un cepillo elaborado con hueso tallado, al que se le adecuaban cerdas de pelo de animal. “Tener un cepillo de dientes francés es un símbolo de estatus”, agregó Vélez.

La zona tiene ahora un mayor potencial arqueológico, dado que en la segunda fase del proyecto tendrá excavaciones más profundas durante la construcción de parqueaderos y una plazoleta, justo en el lugar donde existió el Bronx.

La ciudad aún lucha con controlar las zonas de expendio de drogas, dado que muy cerca del antiguo Bronx ha tomado fuerza el San Bernardo, donde en las últimas semanas se han registrado varias muertes por sicariato y lanzamiento de explosivos improvisados.

El Bronx Distrito Creativo se alza en medio de una zona convulsa, con la proyección de consolidar nuevas dinámicas, en las que artesanos puedan formarse, comercializar sus productos y el espacio público albergue eventos culturales.

“Es poder generar una recuperación arquitectónica patrimonial que le dé a todo el entorno un nuevo uso, una vocación en torno al arte y a la cultura”, aseguró su directora.