Miles de trabajadores italianos hacen huelga en solidaridad con Gaza

ROMA (AP) — Miles de trabajadores y estudiantes en toda Italia se sumaron a una huelga general y manifestaciones masivas el lunes en solidaridad con los palestinos en Gaza.

Los sindicatos de base de Italia convocaron la huelga general de 24 horas en los sectores público y privado, incluyendo el transporte público, trenes, escuelas y puertos.

La huelga causó interrupciones en todo el país, con largos retrasos en los trenes nacionales y transporte público limitado en las principales ciudades, incluidas Roma y Milán.

El tránsito de mercancías se ralentizó o fue parcialmente bloqueado por los plantones y manifestaciones de los trabajadores en los principales puertos de Italia, Génova y Livorno. Más de 20.000 personas se reunieron frente a la estación central de Roma para protestar por el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza.

Los sindicatos y organizaciones estudiantiles denunciaron “la inercia de los gobiernos italiano y de la UE”.

El gobierno italiano encabezado por la primera ministra conservadora Giorgia Meloni, una aliada cercana de Israel en la UE, ha adoptado recientemente un tono más severo sobre las políticas israelíes a medida que aumentaba la presión interna por la guerra. Sin embargo, Italia no está entre los países, incluyendo Francia, que reconocerán formalmente un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU de esta semana.

La comunidad internacional ha considerado durante mucho tiempo que la creación de un Estado palestino en Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza era la única forma de resolver el conflicto, que comenzó más de un siglo antes de que el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 desencadenara la guerra en curso en Gaza. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 65.100 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha desplazado a aproximadamente el 90% de la población, ha dejado gran parte del territorio inhabitable y ha sumido algunas áreas en la hambruna.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.