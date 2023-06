Miles de vapeadores no autorizados entran a EEUU mientras la FDA reacciona lentamente

Varios cigarrillos electrónicos desechables de marcas como HQD y Elf Bar, ahora conocidas como EB Designs, son ofrecidos a la venta en el negocio Vapes N Smoke en Pinecrest, Florida, el lunes 26 de junio de 2023. El número de cigarrillos electrónicos vendidos en Estados Unidos casi se ha triplicado desde 2020, impulsado casi en su totalidad por una ola de vaporizadores desechables no autorizados procedentes de China, según datos de ventas obtenidos por The Associated Press. (AP Foto/Rebecca Blackwell)