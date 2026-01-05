Miles llegan a La Paz en marcha contra corte de subsidios a combustibles en Bolivia

Miles de trabajadores llegaron este lunes a La Paz tras una marcha de tres días para exigir al gobierno de centroderecha que revierta su decisión de eliminar los subsidios a los combustibles, constató la AFP.

El presidente Rodrigo Paz puso fin en diciembre a una política de subvenciones a la gasolina y al diésel, impulsada por 20 años de gestiones socialistas que le precedieron, en medio del temor a una escalada inflacionaria.

Bolivia importaba carburantes a precios internacionales para venderlos en el mercado interno a pérdida. Esto acabó con sus reservas de divisas y disparó su mayor crisis económica en 40 años.

Con el final de las subvenciones, el precio de los combustibles se duplicó, y se encarecieron otros productos básicos.

"Lamentablemente toda nuestra canasta familiar ha subido y ahorita está sobre las nubes", dice exhausto William Calle, un minero de 40 años que ha caminado unos 70 kilómetros para llegar a La Paz, sede del gobierno.

Carga una mochila con todo lo necesario para protegerse de las lluvias y del duro sol del altiplano boliviano.

Los policías repelen con gases lacrimógenos a los manifestantes que pretenden ingresar a la plaza de armas, donde se encuentra el palacio de gobierno, constató la AFP.

Adolfo Willca, un obrero de 50 años, dice que las protestas continuarán "hasta lograr la eliminación "de este maldito decreto hambreador".

La marcha empezó el sábado desde el poblado de Calamarca, al sur de La Paz, con centenares de obreros, mineros, maestros y campesinos.

Desde entonces, se sumaron miles. Según la Defensoría del Pueblo, "la cantidad de movilizados se incrementó hasta llegar a casi 10.000" personas antes de entrar a La Paz.

El gobierno inició este lunes un diálogo con los dirigentes de la protesta.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anticipó que el Ejecutivo considera inviable anular la subvención a los combustibles, aunque espera propuestas de los sindicatos.