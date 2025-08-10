Miles marchan contra plan de construir puente que conecte Sicilia con Italia continental

ROMA (AP) — Miles de personas marcharon el sábado en la ciudad siciliana de Messina para protestar contra un plan del gobierno para construir un puente que, de concretarse, conectará el continente italiano con Sicilia, en un masivo proyecto de infraestructura de 13.500 millones de euros (US$15.500 millones).

Los manifestantes se oponen firmemente al proyecto del Puente del Estrecho de Messina debido a su escala, las amenazas de terremotos, el impacto ambiental y el espectro de la interferencia de la mafia.

La idea de construir un puente para conectar Sicilia con el resto de Italia ha sido debatida intermitentemente durante décadas, pero siempre se ha retrasado debido a estas preocupaciones. Sin embargo, el proyecto dio un paso importante cuando una comisión gubernamental encargada de supervisar inversiones públicas estratégicas aprobó el plan esta semana.

El ministro de Transporte, Matteo Salvini, principal defensor político del proyecto, lo calificó como "el mayor proyecto de infraestructura en Occidente".

Salvini citó estudios que estiman que el proyecto creará hasta 120.000 empleos anualmente y ayudará a estimular el crecimiento económico en el sur de Italia, que está económicamente rezagado, ya que se invertirán miles de millones de euros más en mejoras de carreteras e infraestructura circundante.

Los opositores no están convencidos por estos argumentos. También están enojados porque unas 500 familias tendrán que ser expropiadas para que se construya el puente.

"El Estrecho de Messina no se puede tocar", gritaban los manifestantes cuando marchaban en Messina. Muchos llevaban pancartas que decían "No Ponte" (No al Puente). Los organizadores estimaron la multitud en 10.000 personas.

El puente propuesto abarcará casi 3,7 kilómetros (2,2 millas) con una sección suspendida de 3,3 kilómetros (más de 2 millas). Superará al Puente de Canakkale en Turquía por 1277 metros (4189 pies) para convertirse en el puente colgante más largo del mundo.

El trabajo preliminar podría comenzar tan pronto como a finales de septiembre o principios de octubre, pendiente de la aprobación de la Corte de Cuentas de Italia. La construcción completa está programada para comenzar en 2026, con finalización prevista entre 2032 y 2033.

Los planes para un puente han sido aprobados y cancelados múltiples veces desde que el gobierno italiano solicitó por primera vez propuestas para uno en 1969. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni revivió el proyecto en 2023.

Con tres carriles para automóviles en cada dirección flanqueados por una vía férrea de doble vía, el puente tendrá la capacidad de transportar 6000 automóviles por hora y 200 trenes al día, reduciendo el tiempo para cruzar el estrecho en ferry de hasta 100 minutos a 10 minutos en auto.

Los trenes ahorrarán 2:12 horas en tiempo de tránsito, explicó Salvini.

El proyecto también podría apoyar el compromiso de Italia de aumentar el gasto en defensa al 5% del PBI, objetivo de la OTAN, ya que el gobierno ha indicado que clasificará el puente como relacionado con la defensa.

Italia argumenta que el puente formará un corredor estratégico para movilidad rápida de tropas y despliegue de equipos, calificándolo como "infraestructura que mejora la seguridad".

Sin embargo, grupos ambientalistas han presentado quejas ante la UE, citando preocupaciones de que el proyecto impactará a las aves migratorias.

El presidente de Italia también ha insistido en que el proyecto permanezca sujeto a la ley antimafia que se aplica a todos los proyectos de infraestructura a gran escala. Salvini prometió que mantener al crimen organizado fuera del proyecto era una prioridad principal.

