Miles marchan para exigir al gobierno boliviano soluciones a crisis económica

Unas 10.000 personas marcharon este jueves en La Paz para protestar contra la crisis económica, la escasez de dólares y de combustibles e intimaron al gobierno de Luis Arce a tomar medidas.

Artesanos, comerciantes, sanitarios, choferes, amas de casa y vecinos recorrieron por horas las céntricas calles y avenidas de la ciudad con banderas bolivianas.

Algunos llevaban ollas y utensilios de cocina en una suerte de "cacerolazo". "¡Por culpa del gobierno, estamos en la calle!", arengaban bajo una llovizna.

La manifestación colapsó el tráfico vehicular en el centro de La Paz, donde se halla el corazón de la administración pública, la banca y el empresariado.

"Nosotros estamos pidiendo pronta solución al gobierno por la escasez de alimentos (...) de la gasolina, del petróleo. No hay dólares en nuestro país", dijo Brígida Flores, una florista de 51 años.

La falta de divisas es la principal causa de la crisis económica que arrastra el país desde el año pasado.

Las reservas nacionales, que el gobierno utiliza para subvencionar carburantes, se están agotando debido a la caída de las exportaciones, sobre todo del gas. Para 2024, el gobierno presupuestó 1.408 millones de dólares para estos subsidios.

El valor oficial del dólar es de 6,96 bolivianos, pero ahora solo se encuentra en el mercado negro a un 50% más.

"El dinero ya no sirve para nada. Vamos al mercado y nuestras bolsas no se llenan. Nuestras ollas están vacías. No tenemos comida para nuestros niños", lamentó Irma Callizaya, artesana de 62 años, durante la marcha.

La inflación en Bolivia también ha superado los pronósticos oficiales. Entre enero y octubre se registró un aumento de precios de 7,26%, cuando la proyección para el 2024 era de 3,5%. La inflación a doce meses fue de 7,94% a octubre.

También se convocó a un "cabildo popular", donde dirigentes de varios sectores productivos y sociales acordaron, con la aprobación de los manifestantes presentes, poner condiciones al gobierno de Arce.

Le dieron un plazo de 15 días para tomar medidas que eviten el alza de la canasta familiar, que garanticen el abastecimiento de combustibles y que aseguren el acceso a la compra de dólares al valor oficial.

Otorgaron el mismo tiempo a la Asamblea Legislativa para que apruebe créditos que alivien la crisis económica.

"En caso de que (...) no asuma su responsabilidad en el plazo, exigiríamos el cierre del Parlamento", dijo Jorge Paredes, presidente de las juntas vecinales de La Paz.

Jac-gta/mr

AFP