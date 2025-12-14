Miles protestan en Brasil contra la rebaja de pena a Bolsonaro

Miles de personas se movilizaron este domingo en las calles de todo Brasil para mostrar su indignación por una ley que reduce drásticamente la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de cárcel por golpismo.

Las protestas fueron convocadas por movimientos sociales y organizaciones de izquierda después de que la cámara baja aprobara la madrugada del miércoles la iniciativa, impulsada por la mayoría conservadora.

Las manifestaciones se replicaron en decenas de ciudades, entre ellas Brasilia, Rio de Janeiro y Sao Paulo.

El emblemático cantante Caetano Veloso lideró el llamado a una nueva "protesta musical" en la playa de Copacabana, repitiendo la fórmula de una convocatoria en septiembre contra el avance de una amnistía para Bolsonaro y los condenados por golpismo, incluidos quienes asaltaron las sedes de los poderes en enero de 2023.

En Brasilia, una marea de gente se concentró cerca del Museo Nacional y marchó al Congreso enarbolando pancartas con el lema "Sin amnistía" y "Congreso, enemigo del pueblo".

"Ellos legislan de espaldas a la población", dijo a la AFP Thaís Nogueira, una profesora de 45 años vestida toda de rojo, el color identificado con el Partido de los Trabajadores de Lula. "Así que al ver estas protestas, deben decir: 'Uy! Tenemos que tener un poco de cuidado'".

El proyecto de ley aprobado por una amplia mayoría de diputados modifica los criterios para calcular las penas para el delito contra el Estado democrático de derecho, entre otros.

La iniciativa ahora será votada en el Senado el próximo miércoles.

De aprobarse, Bolsonaro podría quedar en libertad condicional en poco más de dos años, según el autor del texto.

"¡No podemos sacarlo!", sentenció en Brasilia a AFP la agrónoma Viviane Anjos, de 40 años. Si Bolsonaro sale de prisión en dos años, "acabamos con el proceso legal en el país, destruimos la Constitución".

- "Sin amnistía" -

El exmandatario ultraderechista (2019-2022) fue declarado culpable de liderar un plan para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo tras las elecciones de 2022.

Según el Tribunal Supremo, el complot incluía planes para asesinar al presidente Luis Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes.

Desde finales de noviembre, purga prisión en la sede de la Policía Federal en Brasilia, en una celda con aire acondicionado, frigobar y TV.

Previamente estaba en detención domiciliaria y fue trasladado a la cárcel por riesgo de fuga luego de intentar quemar con un soldador la tobillera que controlaba su ubicación.

En Rio, la avenida que bordea la playa de Copacabana se llenó de pancartas y un ambiente festivo, a la espera de la actuación musical de varias de las principales figuras de la música brasileña, entre ellos Gilberto Gil y Chico Buarque.

Entre los asistentes, vendedores ofrecían camisetas con el dibujo de una tobillera electrónica y la leyenda: "Amnistía y una mierda".

En tanto, una marea llenó varias cuadras de la emblemática avenida Paulista en Sao Paulo, coronada por un muñeco gigante de Bolsonaro.

El proyecto de reducción de pena resurgió días después de que Bolsonaro designara a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como su sucesor de cara a las elecciones de 2026. Flávio dijo días después estar dispuesto a retirar su candidatura a cambio de una amnistía para su padre.

Los parlamentarios bolsonaristas barajaron durante meses diversas opciones para aliviar el castigo al expresidente, incluida una amnistía que se desinfló tras las masivas protestas de septiembre.

Los manifestantes también reclaman por la aprobación por el Senado de la enmienda constitucional que incorpora la tesis del Marco Temporal, que restringe los derechos territoriales indígenas.