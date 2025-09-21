Miles protestan en Filipinas por corrupción en proyectos contra inundaciones

Miles de filipinos se congregaron el domingo en Manila para protestar contra un creciente escándalo con falsos proyectos de control de inundaciones que habrían costado miles de millones de dólares a los contribuyentes.

El enojo con los llamados proyectos fantasma de infraestructura ha crecido en el país del sudeste asiático desde que el presidente Ferdinand Marcos los puso de relieve en un discurso al país en julio, después de semanas de inundaciones mortales.

Marcos indicó el lunes que no culpa a la gente por protestar, y pidió mantener las protestas pacíficas. El ejército se mantiene en "alerta roja" por precaución.

"Hubo momentos en que tuve que vadear en las inundaciones", contó a AFP Aly Villahermosa, una estudiante de enfermería de 23 años de Manila que participó en la protesta, calculada en 13.000 personas, en el Luneta Park de la capital.

"Si hay presupuesto para proyectos fantasma, ¿por qué no hay presupuesto para el sector salud?", cuestionó Villahermosa.

El escándalo sobre el control de inundaciones provocó cambios en las directivas de ambas cámaras del Congreso.

Semanas atrás, los propietarios de una firma de construcción acusaron a unos 30 legisladores y funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Carreteras de recibir sobornos.

El Departamento de Finanzas calculó que la economía filipina perdió hasta 118.500 millones de pesos (US$2000 millones) de 2023 a 2025 por la corrupción con los proyectos de control de inundaciones.

cwl/jm/mas/atm