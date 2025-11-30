Miles protestan en Filipinas por fraude con control de inundaciones

Miles de personas protestaron el domingo en la capital de Filipinas por un escándalo multimillonario de corrupción en obras de infraestructura en el que han sido acusados autoridades, legisladores y empresas de construcción.

La furia por los llamados proyectos fantasma de control de inundaciones ha crecido los últimos meses en el país archipiélago de 116 millones de habitantes, donde pueblos enteros han sufrido inundaciones causadas por tifones.

Aliados y rivales del presidente Ferdinand Marcos se han visto envueltos en el escándalo desde que el mandatario lo dio a conocer en un discurso en julio.

"¡Encarcélenlos ya!", corearon los manifestantes que marcharon por una vía del centro de Manila donde desfiló el Movimiento Poder Popular que ayudó a provocar la caída del padre de Marcos en 1986.

La protesta se congregó en el Parque Luneta de la capital, cerca del palacio presidencial.

"Hay gente que murió por la corrupción que tenemos", declaró a AFP Jessie Wanaluvmi J, de 20 años.

Los primeros arrestos por el escándalo fueron ocho miembros del Departamento de Obras Públicas y Carreteras, y se anunciaron hace pocos días.

El gobierno prometió que "los peces gordos vendrán pronto".

Pero Mervin Toquero del Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas dijo a la AFP que no está satisfecho.

"Es imposible que la corrupción ocurriera sin conocimiento de las altas autoridades", aseguró el hombre de 54 años. "Ellos también tienen que ser responsabilizados".

Filipinas tiene un largo historial de escándalos con fondos públicos, en los que altos cargos políticos declarados culpables de corrupción suelen evitar cumplir sus condenas de prisión.

pam-cwl/dhw/mas/mvl