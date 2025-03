Miley cyrus debe enfrentarse a una demanda por copiar el éxito de bruno mars

Por Blake Brittain

19 mar (Reuters) - La estrella del pop Miley Cyrus perdió una primera apuesta para que un tribunal federal de California desestimara la demanda en que se la acusa de copiar ilegalmente la canción de Bruno Mars "When I Was Your Man" para su éxito "Flowers".

El juez de distrito estadounidense Dean Pregerson rechazó el martes el argumento de Cyrus de que Tempo Music Investments, que dijo ser propietaria de una parte de los derechos de autor de la canción de Mars, no podía presentar la demanda.

Tempo no está ligada a Mars, que no está involucrado en la demanda. Los portavoces y abogados de Tempo y del sello discográfico de Cyrus, Sony Music, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la decisión del miércoles. Cyrus lanzó "Flowers" en su álbum de 2023 "Endless Summer Vacation". "Flowers" tiene más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify y ganó el premio Grammy a la Canción del Año en 2024.

Tempo demandó a Cyrus y Sony Music en septiembre, argumentando que «Flowers» duplica «numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos» de «When I Was Your Man» de Mars, que encabezó el Billboard Hot 100 en 2013. Tempo dijo en la demanda que compró su parte de "When I Was Your Man" al coautor de la canción, Philip Lawrence, en 2020. Cyrus y los coautores de su canción pidieron al tribunal en noviembre que desestimara las demandas contra ellos, argumentando que Tempo carecía de legitimidad para demandar en virtud de la ley de derechos de autor de Estados Unidos porque no tenía "derechos exclusivos" sobre la canción. El martes, Pregerson falló en contra de Cyrus.