Milicianos islamistas matan a 11 paramilitares paquistaníes en una emboscada, según fuentes

PESHAWAR, Pakistán, 8 oct (Reuters) -

Milicianos islamistas tendieron el miércoles una emboscada a un convoy militar paquistaní cerca de la frontera afgana, matando a nueve soldados paramilitares y dos oficiales, según fuentes. Los talibanes paquistaníes reivindicaron la autoría.

Las bombas colocadas al borde de la carretera alcanzaron el convoy antes de que un gran número de milicianos con armas de fuego en el distrito noroccidental de Kurram, según dijeron a Reuters cinco responsables de seguridad paquistaníes.

En una declaración a un periodista de Reuters, los talibanes paquistaníes afirmaron que sus combatientes habían atacado el convoy.

El servicio de relaciones públicas del ejército no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En los últimos meses, los Tehreek-e-Taliban Pakistan, que quieren derrocar al gobierno y sustituirlo por gobierno islámico, han intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad paquistaníes.

Islamabad afirma que los milicianos utilizan Afganistán para entrenarse y planear ataques contra Pakistán, acusación que Kabul niega. (Información de Mushtaq Ali en Peshawar; redacción de Surbhi Misra y Asif Shahzad; edición de YP Rajesh y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)