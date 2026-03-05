Milicianos islamistas matan a 14 soldados nigerianos en el estado de borno, según fuentes

Por Ahmed Kingimi y Adewale Kolawole

MAIDUGURI, NIGERIA, 5 mar -

Milicianos islamistas mataron al menos a 14 soldados nigerianos ‌e hirieron a ‌varios ⁠más durante dos ataques separados contra bases militares en el estado nororiental de Borno el martes por la noche, según informaron fuentes ​de seguridad, ⁠en un ⁠momento en que los insurgentes intensifican sus ataques contra el ejército.

Presuntos combatientes de ​la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP, por sus siglas en ‌inglés) atacaron la base del ejército nigeriano en ​la localidad de Ngoshe, en ​el distrito de Gwoza, matando al menos a nueve soldados y a un imán local, según informaron tres fuentes del ejército a última hora del miércoles.

Los atacantes, que obligaron a los militares a retirarse de su base, se apoderaron de armas y municiones ​antes de secuestrar a un número indeterminado de mujeres, según las fuentes, que no quisieron ser identificadas porque ⁠no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, los milicianos también atacaron ‌otra base militar en Pulka, más al norte, en el distrito de Gwoza, matando a cinco soldados, incluido un oficial al mando, según informaron otras dos fuentes con conocimiento del ataque.

Los soldados heridos fueron trasladados a la ciudad de Maiduguri, capital del estado de Borno, para recibir tratamiento médico.

Los insurgentes han estado lanzando ataques ‌coordinados con el objetivo de agotar al ejército y limitar su capacidad para enviar refuerzos ⁠rápidamente.

El ejército nigeriano no respondió a una solicitud de comentarios.

El ejército nigeriano ‌ha ido avanzando este año hacia los bastiones insurgentes del noreste ⁠como parte de una nueva ofensiva contra los grupos ⁠milicianos.

Sin embargo, a pesar de las repetidas operaciones, el ISWAP y Boko Haram siguen lanzando ataques a gran escala, aprovechando el difícil terreno, las fronteras porosas y la débil presencia del Estado en algunas zonas del árido noreste de ‌Nigeria.

Borno sigue siendo el epicentro ​de la insurgencia islamista, que dura ya 17 años y que, según grupos de ayuda humanitaria, ha causado miles de muertos y 2 millones de desplazados. (Información de Ahmed Kingimi y Adewale Kolawole; redacción ‌de MacDonald Dzirutwe, edición de Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)