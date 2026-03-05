Milicianos islamistas matan a 14 soldados nigerianos en el estado de Borno, según fuentes
Por Ahmed Kingimi y Adewale Kolawole
MAIDUGURI, NIGERIA, 5 mar -
Milicianos islamistas mataron al menos a 14 soldados nigerianos e hirieron a varios más durante dos ataques separados contra bases militares en el estado nororiental de Borno el martes por la noche, según informaron fuentes de seguridad, en un momento en que los insurgentes intensifican sus ataques contra el ejército.
Presuntos combatientes de la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP, por sus siglas en inglés) atacaron la base del ejército nigeriano en la localidad de Ngoshe, en el distrito de Gwoza, matando al menos a nueve soldados y a un imán local, según informaron tres fuentes del ejército a última hora del miércoles.
Los atacantes, que obligaron a los militares a retirarse de su base, se apoderaron de armas y municiones antes de secuestrar a un número indeterminado de mujeres, según las fuentes, que no quisieron ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, los milicianos también atacaron otra base militar en Pulka, más al norte, en el distrito de Gwoza, matando a cinco soldados, incluido un oficial al mando, según informaron otras dos fuentes con conocimiento del ataque.
Los soldados heridos fueron trasladados a la ciudad de Maiduguri, capital del estado de Borno, para recibir tratamiento médico.
Los insurgentes han estado lanzando ataques coordinados con el objetivo de agotar al ejército y limitar su capacidad para enviar refuerzos rápidamente.
El ejército nigeriano no respondió a una solicitud de comentarios.
El ejército nigeriano ha ido avanzando este año hacia los bastiones insurgentes del noreste como parte de una nueva ofensiva contra los grupos milicianos.
Sin embargo, a pesar de las repetidas operaciones, el ISWAP y Boko Haram siguen lanzando ataques a gran escala, aprovechando el difícil terreno, las fronteras porosas y la débil presencia del Estado en algunas zonas del árido noreste de Nigeria.
Borno sigue siendo el epicentro de la insurgencia islamista, que dura ya 17 años y que, según grupos de ayuda humanitaria, ha causado miles de muertos y 2 millones de desplazados. (Información de Ahmed Kingimi y Adewale Kolawole; redacción de MacDonald Dzirutwe, edición de Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)