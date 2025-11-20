Milicianos vinculados a Al Qaeda matan al menos a 10 soldados en Níger, según fuentes

20 nov (Reuters) - Militantes del grupo Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), vinculado a Al Qaeda, mataron al menos a 10 soldados en un ataque perpetrado en el oeste de Níger, informaron el jueves fuentes de seguridad.

Los soldados fueron atacados el miércoles cerca del pueblo de Garbougna, en la región de Tillaberi, cerca de la frontera con Malí y Burkina Faso, dijeron las tres fuentes.

La región trifronteriza es conocida como un centro de actividad yihadista en África Occidental vinculado al Estado Islámico y a Al Qaeda.

Una de las fuentes cifró la cifra de muertos en 20 soldados, mientras que una segunda dijo que habían muerto más de una docena de soldados y una tercera fuente dijo que habían muerto al menos 10.

Al Qaeda reivindicó el atentado de Tillaberi, junto con otros perpetrados en Malí y Burkina Faso, en una serie de declaraciones y fotografías publicadas en el sitio web gestionado por su rama mediática en el Sahel, Al-Zallaqa. El SITE Intelligence Group, organización no gubernamental con sede en Estados Unidos que rastrea las informaciones publicadas en Internet por militantes islamistas, fue el primero en informar de la reivindicación.

Un portavoz del gobierno nigeriano no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los portavoces militares de Malí y Burkina Faso no pudieron ser localizados para hacer comentarios.

Níger, uno de los varios países de África Occidental que se han enfrentado a la insurgencia islamista procedente de Malí en los últimos 12 años, ha visto miles de muertos y millones de desplazados en el conflicto. (Reportaje de la redacción de Níger; redacción de Ayen Deng Bior; Edición de Jessica Donati y Andrew Cawthorne)