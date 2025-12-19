Milik vuelve 18 meses después a una convocatoria de la Juventus

El atacante polaco de la Juventus Arkadiusz Milik, que no juega con su club desde mayo de 2024 por una grave lesión en una rodilla, regresa 18 meses después a una convocatoria del equipo, anunció este viernes el entrenador Luciano Spalletti.

Milik estará en la lista de la Juve para el choque del sábado ante la Roma, en la 16ª jornada de la Serie A.

"Estará en la convocatoria. Está feliz como un niño pequeño que ha encontrado un juguete que había perdido", afirmó Spalletti en una conferencia de prensa.

Milik, de 31 años, se lesionó en junio de 2024 en la rodilla izquierda, durante un partido amistoso con Polonia en la preparación de la Eurocopa de ese año.

Desde entonces, fue operado en dos ocasiones en esa rodilla y no pudo volver a jugar.

Su último partido con la camiseta de la Juventus se remonta al 25 de mayo de 2024, en la 38ª y última jornada de la temporada 2023-2024.

Desde su llegada a Turín en agosto de 2022, este exatacante de Nápoles y Marsella ha firmado 17 tantos en 75 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

El pasado mayo, la Juventus renovó su contrato hasta junio de 2027.

La Juventus es quinta en la clasificación de la liga italiana con 26 puntos y el sábado tiene un partido importante ante un rival directo de la zona alta, la Roma, que es cuarta con 30 puntos.