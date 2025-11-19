Militao será baja en Real Madrid tras lesionarse en amistoso de Brasil

19 nov (Reuters) - El internacional brasileño Éder Militão será baja en el Real Madrid tras lesionarse durante un partido de su selección, informó el miércoles el club español.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución", dijo la entidad en un comunicado.

El defensor salió lesionado en la segunda parte del empate 1-1 del martes entre Brasil y Túnez.

La prensa española reportó que el jugador será baja por al menos dos semanas. (Editado en español por Javier Leira)