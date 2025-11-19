Militao sufre lesión muscular en el aductor de su pierna derecha

El defensa brasileño del Real Madrid, Éder Militao, sufre una lesión en su aductor de la pierna derecha, reveló este miércoles el club blanco, sin precisar el tiempo de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy (miércoles) a nuestro jugador Éder Militao por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha", señaló el club blanco en un comunicado.

En el amistoso de Brasil contra Túnez el martes en Lille (Francia), que acabó en empate a uno, el jugador madridista sintió un pinchazo en el 58, motivo por el que pidió el cambio.

En la primera mitad, ya sintió molestias en su pierna, pero optó por continuar. Sin embargo, tras la reanudación, Militao dijo basta tras dar un pase a un compañero.

Según la prensa española, el futbolista necesitará unas dos semanas de recuperación, por lo que se perderá los enfrentamientos ante el Elche el domingo y Girona en LA LIGA, así como el duelo frente al Olympiacos en Grecia en Champions League, el miércoles de la próxima semana.

La baja de Militao se une a las del alemán Antonio Rüdiger y del austriaco David Alaba, que llevan meses sin jugar por problemas físicos y de los que el club no ha precisado una fecha de reaparición, por lo que Xabi Alonso solo cuenta con dos centrales sanos, Raúl Asencio y Dean Huijsen, quien se supone recuperado de las molestias que le obligaron a abandonar la última convocatoria de la selección española.

