Militar muerto y 7 heridos en ataque guerrillero colombiano
En el norte del país. Ataque atribuido al ELN.
- 1 minuto de lectura'
El militar muerto era el soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien fue atendido inicialmente por enfermeros de combate y el personal médico, pero falleció durante el traslado a un hospital de Bucaramanga.
El Ejército señaló que los heridos también eran soldados profesionales que recibieron heridas leves producto de esquirlas y avisó que otros cuatro uniformados que estaban desaparecidos tras el ataque ya fueron ubicados.
"Este Comando rechaza de manera categórica este acto terrorista que atenta no solo contra la vida e integridad de nuestras tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos", aseguró la Primera División del Ejército. (ANSA).
Otras noticias de Colombia
- 1
Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix
- 2
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
- 3
Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia
- 4
Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión