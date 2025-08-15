Militar muerto y 7 heridos en ataque guerrillero colombiano

El militar muerto era el soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien fue atendido inicialmente por enfermeros de combate y el personal médico, pero falleció durante el traslado a un hospital de Bucaramanga.

El Ejército señaló que los heridos también eran soldados profesionales que recibieron heridas leves producto de esquirlas y avisó que otros cuatro uniformados que estaban desaparecidos tras el ataque ya fueron ubicados.

"Este Comando rechaza de manera categórica este acto terrorista que atenta no solo contra la vida e integridad de nuestras tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos", aseguró la Primera División del Ejército. (ANSA).