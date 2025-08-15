LA NACION

Militar muerto y 7 heridos en ataque guerrillero colombiano

En el norte del país. Ataque atribuido al ELN.

El militar muerto era el soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien fue atendido inicialmente por enfermeros de combate y el personal médico, pero falleció durante el traslado a un hospital de Bucaramanga.

El Ejército señaló que los heridos también eran soldados profesionales que recibieron heridas leves producto de esquirlas y avisó que otros cuatro uniformados que estaban desaparecidos tras el ataque ya fueron ubicados.

"Este Comando rechaza de manera categórica este acto terrorista que atenta no solo contra la vida e integridad de nuestras tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos", aseguró la Primera División del Ejército. (ANSA).

