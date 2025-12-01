Militares auxilian a víctimas de inundaciones en Asia, que dejan más de 1.000 muertos

Sri Lanka e Indonesia movilizaron el lunes personal militar para socorrer a las víctimas de las devastadoras inundaciones que dejaron más de 1.000 muertos en Asia en los últimos días.

Diferentes fenómenos meteorológicos causaron la semana pasada prolongadas lluvias torrenciales en toda Sri Lanka, partes de la isla indonesia de Sumatra, el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo el lunes en Sumatra del Norte que "la prioridad ahora es cómo enviar de inmediato la ayuda necesaria".

"Hay varias aldeas aisladas a las que, con la ayuda de Dios, podremos llegar", señaló. También dijo que el gobierno había movilizado helicópteros y aviones para apoyar las tareas de socorro.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra han matado a 502 personas en Indonesia y hay una cantidad similar de desaparecidos.

Se trata de la cifra más alta registrada en Indonesia por un desastre natural desde 2018, cuando un terremoto seguido de un tsunami causó más de 2.000 muertos.

El gobierno desplazó tres buques militares con ayuda y dos barcos hospital a las zonas más golpeadas, donde muchas carreteras continúan intransitables.

En la aldea de Sungai Nyalo, a 100 km de Padang, capital de Sumatra Occidental, las inundaciones habían remitido el domingo, dejando casas, vehículos y cultivos cubiertos de un lodo espeso.

Sri Lanka pide ayuda

En Sri Lanka, el gobierno pidió ayuda internacional y utilizó helicópteros militares para llegar a las personas aisladas por las inundaciones y los aludes.

Al menos 340 personas han muerto, informó el domingo la agencia de gestión de desastres de Sri Lanka, y muchas más están desaparecidas.

Las lluvias cesaron el lunes en Colombo, la capital, y había esperanza de que bajara el nivel del agua.

Algunos negocios comenzaron a abrir. En Ma Oya, al norte de Colombo, Hasitha Wijewardena dijo que intentaba limpiar tras la inundación. "El agua ha bajado pero la casa está llena de lodo", declaró a medios locales.

Las autoridades indicaron que aún están cuantificando la magnitud del daño en el centro del país, la zona más afectada, mientras los equipos de socorro despejaban caminos bloqueados por árboles caídos y aludes.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, quien declaró el estado de emergencia, prometió reconstruir las áreas devastadas.

"Estamos enfrentando el mayor y más difícil desastre natural de nuestra historia", expresó en un mensaje al país. "Sin duda construiremos un país mejor del que existía antes".

Las pérdidas y los daños son las más graves en Sri Lanka desde el tsunami asiático de 2004 que mató a unas 31.000 personas y dejó a más de un millón sin vivienda.

Críticas en Tailandia

Helicópteros militares fueron enviados a rescatar a los habitantes aislados y llevar alimentos, aunque uno de ellos se estrelló la noche del domingo en el norte de Colombo.

Selvi, de 46, una habitante del suburbio capitalino de Wennawatte, abandonó su casa inundada el domingo con cuatro bolsas de ropa y otras pertenencias.

"Mi casa está completamente inundada. No sé adónde ir, pero espero que haya un refugio donde pueda llevar a mi familia", declaró a la AFP.

En el sur de Tailandia, las inundaciones mataron a 176 personas, dijeron el lunes las autoridades, en uno de los fenómenos climáticos más mortales en el país en una década.

El gobierno envió ayuda pero la población ha criticado la respuesta a las inundaciones, y dos funcionarios fueron suspendidos por la deficiente respuesta.

Al otro lado de la frontera, en Malasia, dos personas murieron en las inundaciones del estado de Perlis.

Gran parte de Asia afronta actualmente su temporada monzónica anual, que trae fuertes lluvias y suele provocar corrimientos de tierra e inundaciones.

Pero las inundaciones que azotaron Indonesia, Tailandia y Malasia se vieron agravadas por una rara tormenta tropical que descargó fuertes lluvias, especialmente en Sumatra.

El cambio climático ha aumentado la intensidad de las tormentas y las lluvias debido a que una atmósfera más cálida retiene más humedad.

