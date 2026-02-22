Militares daneses evacúan a un submarinista estadounidense por urgencia médica cerca de Groenlandia

COPENHAGUE (AP) — Las fuerzas del contingente ártico de las Fuerzas Armadas de Dinamarca evacuaron a un tripulante de un submarino de Estados Unidos frente a la costa de Groenlandia para que recibiera tratamiento médico urgente, informó el ejército danés

El Mando Conjunto Ártico Danés indicó en su página de Facebook que el tripulante fue evacuado el sábado a unas 7 millas náuticas (13 kilómetros) de Nuuk —la capital del vasto territorio ártico— y trasladado a un hospital de la ciudad. El tripulante fue rescatado por un helicóptero danés Seahawk que había sido desplegado en un buque de inspección

También el sábado por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció planes para desplegar un buque hospital en el territorio autónomo danés de Groenlandia, afirmando que muchas personas allí están enfermas y no reciben atención, lo que llevó a la primera ministra, Mette Frederiksen, a salir en defensa del sistema sanitario de Dinamarca

“Trabajando con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las muchas personas que están enfermas y a las que no se está atendiendo allí. ¡¡¡Ya va en camino!!!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario ha nombrado a Landry como enviado especial para Groenlandia

Estados Unidos y Dinamarca, aliados de la OTAN, tenían lazos bilaterales tradicionalmente sólidos desde la II Guerra Mundial que se han visto sometidos a una fuerte tensión en los últimos meses, a medida que Trump intensificaba sus comentarios sobre una posible captura estadounidense de la isla ártica, rica en minerales y ubicada en un punto estratégico

Frederiksen defendió el domingo el sistema sanitario de Dinamarca y escribió en Facebook que estaba “feliz de vivir en un país donde hay acceso gratuito e igualitario a la salud para todos. Donde no son los seguros y la riqueza los que determinan si recibes el tratamiento adecuado”

“En Groenlandia tienen el mismo enfoque”, afirmó, antes de añadir: “Feliz domingo a todos”, junto a un emoji de una cara sonrojada y sonriente

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa