Militares de Corea del Sur y Estados Unidos inician ejercicios anuales para enfrentar amenazas norcoreanas

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron el lunes su gran ejercicio militar conjunto anual para enfrentar mejor las amenazas de Corea del Norte. Pyongyang, que posee armas nucleares, advirtió que las maniobras agravarían las tensiones regionales y prometió responder a "cualquier provocación" contra su territorio.

El despliegue Escudo de Libertad Ulchi, de 11 días, el segundo de dos ejercicios a gran escala que se realizan anualmente en Corea del Sur, después de otro conjunto en marzo, involucrará a 21.000 soldados, incluidos 18.000 surcoreanos, en operaciones de puesto de mando simuladas por computadora y entrenamiento sobre el terreno.

Los ejercicios, que los aliados describen como defensivos, podrían desencadenar una respuesta de Corea del Norte, que durante mucho tiempo ha descrito los ejercicios de los aliados como ensayos de invasión y a menudo los ha utilizado como pretexto para demostraciones militares y pruebas de armas destinadas a avanzar en su programa nuclear.

En un comunicado la semana pasada, el ministro norcoreano de Defensa, No Kwang Chol, dijo que los ejercicios muestran la postura de "confrontación militar" de los aliados con el Norte y declaró que sus fuerzas estarían listas para contrarrestar "cualquier provocación que vaya más allá de la línea de demarcación".

Las maniobras llegan en un momento crucial para el nuevo presidente progresista de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quien se prepara para una cumbre el 25 de agosto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Trump ha generado preocupaciones en Seúl de que podría sacudir la alianza de décadas al exigir pagos más altos por la presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur y posiblemente reducirla mientras Washington centra más su atención en China.

Las tensiones en la península de Corea siguen siendo altas ya que Corea del Norte ha ignorado los llamados de Lee para reanudar la diplomacia con su rival dividido por la guerra, con relaciones que se han deteriorado en los últimos años a medida que el líder norcoreano, Kim Jong Un, aceleraba su programa de armas y profundizaba su alineación con Moscú tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"Lo que se necesita ahora es el coraje para dar pasos constantes hacia la reducción de tensiones, basados en un estado de preparación de seguridad férrea", dijo Lee durante una reunión de gabinete el lunes.

Corea del Sur también comenzó el lunes un ejercicio de defensa civil de cuatro días que involucra a miles de trabajadores públicos, a menudo programado junto con los ejercicios militares de verano de los aliados.

El anterior gobierno conservador de Seúl respondió a las amenazas de Corea del Norte ampliando los ejercicios militares con Estados Unidos y buscando garantías más fuertes de disuasión nuclear por parte de Estados Unidos, lo que provocó una reacción airada de Kim, quien el año pasado renunció a los objetivos de reconciliación a largo plazo y reescribió la constitución del Norte para etiquetar al Sur como un enemigo permanente.

En su último mensaje a Pyongyang el viernes, Lee, quien asumió el cargo en junio, dijo que buscaría restaurar un acuerdo militar intercoreano de 2018 diseñado para reducir las tensiones fronterizas y pidió a Corea del Norte que responda a los esfuerzos del Sur para reconstruir la confianza y reactivar las conversaciones.

El acuerdo militar de 2018, alcanzado durante un breve período de diplomacia entre las Coreas, creó zonas de amortiguamiento en tierra y mar y zonas de exclusión aérea sobre la frontera para prevenir enfrentamientos.

Pero Corea del Sur suspendió el acuerdo en 2024, citando tensiones por los lanzamientos de globos cargados de basura hacia el Sur por parte de Corea del Norte, y tomó medidas para reanudar actividades militares en la línea del frente y campañas de propaganda. El paso se produjo después de que Corea del Norte declarase que dejaría de cumplir el acuerdo.

Cuando se le preguntó si los pasos del gobierno de Lee para restaurar el acuerdo afectarían los ejercicios de los aliados, el Ministerio surcoreano de Defensa dijo el lunes que no hay planes inmediatos para suspender el entrenamiento con fuego real cerca de la disputada frontera marítima occidental de las Coreas.

Aunque los aliados han pospuesto la mitad de los 44 programas de entrenamiento en el campo originalmente planeados para el programa hasta septiembre, funcionarios militares estadounidenses negaron la especulación de los medios surcoreanos de que los ejercicios reducidos estaban destinados a hacer espacio para la diplomacia con el Norte, citando preocupaciones por el calor y daños por inundaciones en algunos campos de entrenamiento.

Desde su primer mandato, Trump ha pedido regularmente que Corea del Sur pague más por los 28.500 soldados estadounidenses estacionados en su territorio.

Comentarios públicos de altos funcionarios del gobierno estadounidense, incluido el subsecretario de Defensa Elbridge Colby, han sugerido un impulso para reestructurar la alianza, lo que algunos expertos dicen que podría afectar potencialmente el tamaño y el papel de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur.

Bajo este enfoque, Corea del Sur asumiría un papel mayor en contrarrestar las amenazas norcoreanas mientras las fuerzas estadounidenses se centran más en China, posiblemente dejando a Seúl enfrentando beneficios reducidos pero costos y riesgos aumentados, dicen los expertos.

En una reciente reunión con periodistas, el general Xavier Brunson, comandante de las Fuerzas de Estados Unidos en Corea, enfatizó la necesidad de "modernizar" la alianza para abordar el entorno de seguridad en evolución, incluidas las ambiciones nucleares de Corea del Norte, su alineación cada vez más profunda con Rusia y lo que él llamó amenazas chinas a un "Indopacífico libre y abierto".

