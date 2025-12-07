Militares en Benín anuncian en televisión la "destitución" del presidente

Militares de Benín anunciaron este domingo en la televisión pública la "destitución" del presidente Patrice Talon, que tenía previsto abandonar el poder el próximo abril tras diez años en el cargo.

"Reunidos el domingo 7 de diciembre de 2025, hemos deliberado y decidido lo siguiente: el señor Patrice Talon queda destituido de sus funciones de presidente de la República" anunció un grupo de militares autodenominado Comité Militar para la Refundación (CMR). El domingo por la mañana se desconocía el paradero de Talon.

Por su parte, la embajada de Francia en el país informó en X que "se han oído disparos en Camp Guezo, cerca del domicilio del presidente de la República" y pidió a los ciudadanos franceses que permanezcan en sus casas "por razones de seguridad".

