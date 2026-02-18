Militares españoles, turcos y alemanes se ejercitan en desembarcos en el Báltico

Buzos españoles, blindados anfibios turcos, cazabombarderos alemanes, helicópteros y buques de guerra: aproximadamente 3.000 soldados de la OTAN realizaron un ejercicio de desembarco a gran escala en el norte de Alemania el miércoles, en medio de una intensa tensión con Moscú.

Soldados de las fuerzas especiales turcas y españolas practicaron la toma de control de la playa de Putlos, en presencia del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

"Es precisamente en el mar Báltico donde la situación de seguridad se ha deteriorado drásticamente", declaró.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, esta zona marítima estratégica ha sido objeto de sabotajes, ciberataques y operaciones de desestabilización que las potencias occidentales atribuyen a Moscú.

El ejercicio demuestra que la OTAN está "unida", es "operativa" y "seria" en materia de disuasión, subrayó el ministro.

Esto también tiene efectos diplomáticos, ya que Rusia está "desplazando cada vez más sus fuerzas armadas hacia el oeste", declaró el inspector general de las fuerzas armadas alemanas, Carsten Breuer.

El objetivo de este desembarco es desplegar tropas lo más rápido posible dentro del territorio de la alianza militar.

En caso de emergencia, la fuerza de reacción rápida de la OTAN debe ser capaz de movilizar 40.000 soldados en un plazo de diez días. El ejercicio Putlos forma parte de una maniobra militar a gran escala que la alianza realiza entre enero y marzo, con participación de 10.000 soldados de once países de la OTAN.

La ausencia de militares estadounidenses fue explicada por la "rotación habitual" entre los aliados, afirmó el ministro Pistorius y descartó cualquier vínculo con el enfriamiento de las relaciones transatlánticas, en particular por Groenlandia.