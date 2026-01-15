Militares europeos se despliegan en Groenlandia ante las ambiciones de Trump sobre la isla

Por Jacob Gronholt-Pedersen

Personal militar de Francia y Alemania se dirigió a Groenlandia el jueves, mientras Dinamarca y sus aliados se preparaban para realizar

Una reunión de representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia celebrada el miércoles evitó la humillación pública infligida al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el año pasado, pero tampoco produjo una solución rápida para la disputa.

Trump ha dicho que la isla, estratégicamente situada y rica en minerales, es vital para la seguridad estadounidense y que EEUU debe poseerla para evitar que Rusia o China la ocupen. Ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa para asegurar el territorio, que es un territorio autónomo de Dinamarca.

Afirma que Dinamarca no es capaz de rechazar la influencia rusa y china en la región ártica.

PROMESA DE REFORZAR LA DEFENSA DEL ÁRTICO

Groenlandia y Dinamarca afirman que la isla no está en venta, que las amenazas de fuerza son temerarias y que los problemas de seguridad deben resolverse entre aliados.

Destacados países de la UE han respaldado a Dinamarca y muchos líderes han advertido de que la toma de la isla por el ejército estadounidense podría suponer el fin de la OTAN.

Antes de la reunión, Groenlandia y Dinamarca declararon que habían empezado a aumentar su presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN, como parte de su promesa de reforzar la defensa del Ártico.

Aliados europeos como Alemania, Francia, Suecia y Noruega han declarado que están enviando personal militar a Groenlandia para iniciar los preparativos de simulacros de mayor envergadura este año.

"Las Fuerzas Armadas danesas, junto con varios aliados árticos y europeos, estudiarán en las próximas semanas cómo llevar a la práctica una mayor presencia y actividad de ejercicios en el Ártico", declaró el Ministerio de Defensa danés.

Hasta ahora no se ha hecho pública la magnitud de la concentración militar prevista, pero los despliegues iniciales parecían ser reducidos. Las Fuerzas Armadas alemanas desplegaron un equipo de reconocimiento de 13 personas en Nuuk el jueves por la mañana a bordo de un avión de transporte Airbus A400M, según informó el Ministerio de Defensa alemán.

No obstante, el aumento de militares europeos en Groenlandia fue un mensaje al Gobierno estadounidense, dijo a Reuters Marc Jacobsen, profesor asociado de la Real Escuela Danesa de Defensa.

"Hay dos mensajes. (...) Uno es disuadir, es mostrar que 'si deciden hacer algo militarmente, estamos listos para defender Groenlandia'", dijo. "Y el otro propósito es decir: 'bueno, nos tomamos en serio sus críticas, aumentamos nuestra presencia, cuidamos nuestra soberanía y mejoramos la vigilancia sobre Groenlandia'".

LAS CONVERSACIONES ACUERDAN UN GRUPO DE TRABAJO

Tras las conversaciones en la Casa Blanca con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J. D. Vance, el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, declararon que EEUU y Dinamarca formarían un grupo de trabajo para discutir una amplia gama de preocupaciones relativas a la isla.

Pero también reconocieron que Washington no había cedido en su postura de que debe adquirir Groenlandia, un resultado que, según dijeron, representaría una violación inaceptable de la soberanía.

A última hora del miércoles, un avión de la Fuerza Aérea danesa aterrizó en el aeropuerto de Nuuk y desembarcó personal con uniforme militar para los ejercicios, según mostraron las imágenes.

Francia también se unió al despliegue. "Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros les seguirán", dijo el presidente Emmanuel Macron en la red social X.

