Militares israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania

MADRID, 16 Nov. 2025 (Europa Press) -

Dos palestinos han fallecido durante la jornada del domingo en sendas acciones de las Fuerzas Armadas israelíes en Cisjordania, una cerca de Nablús y otra cerca de la ciudad de Tubas.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha confirmado el fallecimiento de Hasan Ahmed Jamil Musa, de 19 años, por disparos del Ejército israelí en el antiguo campamento de refugiados de Askar, al este de Nablus.

Dos jóvenes resultaron alcanzados por los disparos israelíes durante un enfrentamiento contra el Ejército. Uno de ellos recibió un disparo en el pecho y murió como consecuencia de la herida, y el otro recibió un disparo en la espalda y fue trasladado al hospital.

Israel ha confirmado el incidente y ha subrayado que sus fuerzas actuaron en defensa propia porque el palestino portaba un artefacto explosivo. Así, el Ejército israelí ha informado en su cuenta de X de "un terrorista neutralizado en la zona de Nablús que había lanzado un artefacto explosivo contra las fuerzas" desplegadas en la zona.

"Éstas respondieron al fuego y neutralizaron al terrorista", ha indicado.

Por otra parte, militares israelíes han matado a Yad Yihad Yadalá en el campo de refugiados de Al Fará, al sur de la ciudad de Tubas, también en el norte de Cisjordania. Varios palestinos más han resultado heridos de bala, según ha confirmado la Media Luna Roja Palestina, que denuncia que el Ejército israelí les impide llegar hasta los heridos.

El Ejército israelí ha confirmado que efectivos paracaidistas "en una operación ofensiva" identificaron a "un terrorista que intentó atacar a los efectivos, que abrieron fuego contra él y lo abatieron".

Al menos 10.37 palestinos han muerto y 10.700 han resultado heridos como consecuencia de las operaciones militares israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023. Además, más de 20.500 están detenidos, incluidos 1.600 menores de edad.