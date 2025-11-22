Militares neerlandeses utilizan armas contra drones sobre una base aérea
- 1 minuto de lectura'
ÁMSTERDAM, 22 de noviembre (Reuters)
El ejército neerlandés utilizó armas contra drones que fueron avistados el viernes por la noche sobre una base aérea en el sureste de Países Bajos, informó el sábado el Ministerio de Defensa del país.
El personal de seguridad de la base aérea de Volkel, próxima a la frontera alemana, avistó los drones entre las 19.00 y las 21.00 horas (1800-2000 GMT), según el ministerio.
"El personal de las fuerzas aéreas utilizó armas desde tierra para derribar los drones", añadió. "Los drones se marcharon y no fueron recuperados".
El Ministerio de Defensa dijo que no estaba claro por qué los drones volaban en zonas donde no están permitidos.
La policía militar dijo que había abierto una investigación. (Reporte de Bart Meijer; editado en español por Carlos Serrano)
- 1
El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones
- 2
Rumania: el inesperado repliegue de EE.UU. que obliga a reforzarse a uno de los países más expuestos a la amenaza rusa en Europa
- 3
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
- 4
El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Andis desde el kirchnerismo a la actualidad