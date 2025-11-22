Militares neerlandeses utilizan armas contra drones sobre una base aérea

ÁMSTERDAM, 22 de noviembre (Reuters)

El ejército neerlandés utilizó armas contra drones que fueron avistados el viernes por la noche sobre una base aérea en el sureste de Países Bajos, informó el sábado el Ministerio de Defensa del país.

El personal de seguridad de la base aérea de Volkel, próxima a la frontera alemana, avistó los drones entre las 19.00 y las 21.00 horas (1800-2000 GMT), según el ministerio.

"El personal de las fuerzas aéreas utilizó armas desde tierra para derribar los drones", añadió. "Los drones se marcharon y no fueron recuperados".

El Ministerio de Defensa dijo que no estaba claro por qué los drones volaban en zonas donde no están permitidos.

La policía militar dijo que había abierto una investigación. (Reporte de Bart Meijer; editado en español por Carlos Serrano)