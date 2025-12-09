Militares salvadoreños serán enjuiciados por masacre de casi 1000 civiles en 1981

Un grupo de militares salvadoreños será enjuiciado por la masacre de casi mil civiles en 1981 en el marco de la ofensiva del Estado contra las guerrillas de izquierda, informó este martes una organización que representa a las víctimas.

Soldados del Batallón Atlacatl ejecutaron a tiros a 986 personas, incluidos 558 niños, en hechos ocurridos en El Mozote (noreste) y comunidades vecinas entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981.

Las víctimas fueron acusadas de colaborar con el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Trece de los presuntos asesinos fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el juzgado de Instrucción de la ciudad de San Francisco Gotera, informó en un comunicado la oenegé Cristosal.

De momento "no se ha establecido la fecha" de inicio del juicio, señaló a la AFP un portavoz de esa organización.

La medida aún puede ser apelada por la defensa de los militares, explicó la oenegé, que en julio pasado decidió suspender operaciones en El Salvador y trasladarse a Guatemala aduciendo una persecución del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Según Cristosal, por el caso serán juzgados el exministro de Defensa Guillermo García y otros doce oficiales bajo cargos de asesinato y violación.

García, junto a otros dos exjefes militares, fue condenado en julio pasado a 60 años de cárcel por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses, ocurrido en marzo de 1982 en el marco de la llamada guerra civil (1980-1992).

No obstante, los tres imputados solo tendrán que cumplir 30 años de cárcel por ser la pena máxima que establecía la ley penal en la época de los hechos.

El avance del caso de El Mozote "ha sido posible gracias a la fundamental prueba testimonial brindada de forma valiente" por los sobrevivientes de la matanza y peritajes forenses, indicó Cristosal, que denuncia una "escalada represiva" del gobierno de Bukele contra activistas humanitarios.

ob/axm/ad