Militares toman el "control total" de Guinea-Bisáu y "suspenden" el proceso electoral
Militares de Guinea-Bisáu anunciaron este miércoles que tomaron el "control total del país", "suspendieron el proceso electoral" y cerraron las fronteras tras las elecciones generales del domingo, de las que...
Militares de Guinea-Bisáu anunciaron este miércoles que tomaron el "control total del país", "suspendieron el proceso electoral" y cerraron las fronteras tras las elecciones generales del domingo, de las que aún no se conocen los resultados.
Los militares leyeron un comunicado en la sede del Estado Mayor del Ejército, situado en Bisáu, la capital de este empobrecido país del Oeste de África.
Poco antes se escucharon disparos cerca del palacio presidencial y hombres con traje militar tomaron el control de la principal arteria que conduce al recinto.
Guinea-Bisáu ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.
Cerca de 1.000.000 de electores fueron llamados a las urnas el domingo, en unos comicios celebrados sin la presencia del principal partido de la oposición y su candidato.
Los resultados provisionales oficiales se esperaban para el jueves.
aye-sjd-lp-els/sag/mb
