Milito sube y Jardine baja en la rueda de la fortuna del fútbol mexicano

A veces arriba, otras abajo: esta es la dinámica en el cambiante fútbol mexicano. ¿Los dos más recientes rostros de esta rueda de la fortuna? Gabriel Milito y el Guadalajara, que tras días amargos dominan el Clausura, y el América de André Jardine, lejos de sus días de gloria.

Al cabo de tres fechas del naciente torneo, solo las Chivas tienen paso perfecto. Son líderes con nueve unidades y buscan igualar su mejor inicio en competiciones cortas, instauradas en 1996: los cuatro triunfos al hilo del Bicentenario 2010.

En contraste, las populares Águilas (15°) apenas han conseguido un punto, son el único equipo que no ha marcado ningún gol y protagonizan su peor arranque en treinta años de torneos cortos.

En la cuarta fecha del Clausura, que se jugará entre viernes y domingo, ambos tienen el mismo propósito pero con fines diferentes: Guadalajara vencer en su visita el sábado al Atlético San Luis (8°), para seguir en la cima; América reivindicarse cuando reciba al Necaxa (13°) el mismo día.

- Milito: paciencia y trabajo -

Atrás quedaron los días del Apertura 2025 en los que Gabriel Milito atendía las conferencias pospartido con el rostro tensionado y disparando palabras cargadas de amargura.

En algunos encuentros con los reporteros, el argentino reclamó la supuesta mala intención contenida en las preguntas. Siempre con autocontrol y con argumentos, pero dejando ver la presión porque su cargo estaba en juego.

En su primer torneo, el exdefensor del Barcelona supo sacar a las Chivas de una crisis tempranera de resultados (cuatro puntos de 18 posibles). Tras ganar ocho de los últimos 11 partidos, las clasificó de manera directa a cuartos de final.

Además le dio al equipo rojiblanco un campeón de goleo individual: Armando González.

El Guadalajara se atoró en cuartos ante Cruz Azul, pero Milito quedó conforme de haber dejado fincados los cimientos de su proyecto: "Regresaremos más fuertes a superar lo hecho hasta ahora", advirtió entonces.

En el Clausura 2026, sus Chivas borraron al Pachuca del argentino Esteban Solari (2-0), sacaron el triunfo en una dura visita al Juárez del portugués Pedro Caixinha (2-1) y cumplieron ante el Querétaro del chileno Esteban González (2-1).

"Estamos haciendo un comienzo de campeonato muy bueno, al equipo se le sigue viendo con la dinámica del torneo anterior, pero soy bastante inconformista, creo que se puede mejorar", comentó Milito, subcampeón de la Copa Libertadores 2024 con Atlético Mineiro.

Al frente de las Chivas, Milito ha rescatado a jugadores que estaban borrados en gestiones anteriores, entre ellos los mediocampistas Daniel Aguirre y Omar Govea, que son pilares de los rojiblancos.

- Jardine: cuenta de cobro -

André Jardine se convirtió en amo y señor del fútbol mexicano al ganar consecutivamente con el América los campeonatos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Pero el fútbol parece estar cobrándole una cuenta de cobro al laureado entrenador brasileño.

Tras el auge de sus Águilas, Jardine tuvo encontrones el año pasado con hinchas rivales, a quienes recordó -formando un tres con sus dedos- las coronas conquistadas por su equipo.

Pero precisamente en esa temporada, Jardine y el América perdieron el hábito de ganar: no pudieron extender su dominio en la liga al perder la final del Clausura ante Toluca y caer ante Monterrey en cuartos del Apertura.

El Toluca también le quitó el trofeo de Campeón de Campeones 2024-2025. A nivel internacional, decepcionaron en la Concachampions y la Leagues Cup y no clasificaron al Mundial de Clubes.

Para algunos sectores de la afición americanista y de la prensa, a Jardine se le agotó el crédito.

El arranque del Clausura 2026 es inadmisible para las exigencias del club: empates sin goles en sus visitas al Tijuana del uruguayo Sebastián Abreu y al Pachuca, además de una derrota 2-0 en casa ante el Atlético San Luis del español Guillermo Abascal.

Además, desde la eliminación en el Apertura 2025, el América acumula 301 minutos sin gol. La racha pesa sobre su ostentosa nómina de atacantes integrada por los uruguayos Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, el colombiano José Zúñiga, el chileno Víctor Dávila y el francés Allan Saint-Maximin.

Aun así, el empresario Emilio Azcárraga, propietario de las Águilas, mantiene la confianza en Jardine.

"Prepárense para emociones fuertes. El América que buscan estará de vuelta desde la cuarta jornada con toda su fuerza, llenando estadios", aseguró Jardine. "Los objetivos son grandes, el hambre también".