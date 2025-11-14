Miller lidera primeros libres en Valencia, Martín regresa a la pista
El australiano Jack Miller lideró este viernes los primeros ensayos libres del Gran Premio de MotoGP de Valencia, mientras que el español Jorge Martín (Aprilia), campeón del mundo en 2024, volvió...
- 1 minuto de lectura'
El australiano Jack Miller lideró este viernes los primeros ensayos libres del Gran Premio de MotoGP de Valencia, mientras que el español Jorge Martín (Aprilia), campeón del mundo en 2024, volvió a rodar tras recuperarse de una lesión.
Luego de recibir el alta médica esta semana después de romperse la clavícula en el Gran Premio de Japón en septiembre, Martín fue el más lento al quedarse a 1,5 segundos de Miller.
El español ha tenido una temporada plagada de lesiones, lo que le impidió defender su título, que acabó este año en manos de su compatriota Marc Márquez (Ducati).
Con el segundo puesto de la general asegurado desde octubre por Álex Márquez (Ducati-Gresini), hay poco en juego en este último Gran Premio del año, en el que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) cuenta con una ventaja de 35 puntos sobre su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati) en la lucha por el tercer puesto.
El año pasado, la prueba de Valencia fue cancelada debido a las inundaciones que causaron la muerte de más de 220 personas en la región.
