La vigente campeona olímpica y mundial de 400 metros, Shaunae Miller-Uibo, quedó eliminada en las series del Mundial de atletismo de Budapest este domingo, apenas cuatro meses después de haber sido madre.

La bahameña de 29 años tuvo a su hijo Maicel en abril. El pequeño lleva el nombre del padre, el decatleta estonio Maicel Uibo.

En su serie, Miller-Uibo apenas fue séptima, con un tiempo de 52 segundos y 65 centésimas.

"Me siento orgullosa. He entrenado de manera seria únicamente en las dos últimas semanas. Vine aquí a defender mi título y divertirme un poco antes de afrontar la preparación para el próximo año. Mi hijo me estaba mirando desde la grada", declaró.

La subcampeona olímpica dominicana, Marileidy Paulino, consiguió el mejor tiempo de la primera ronda de los 400 metros, con 49 segundos y 90 centésimas.

Paulino se presenta como la gran favorita al oro en la vuelta de pista, ya que tampoco compite en esta prueba la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que en vísperas del Mundial se declaró baja por lesión.

Superaron la primera ronda de 400 metros y estarán el lunes en semifinales otras cuatro competidoras latinoamericanas: la cubana Roxana Gómez (50.86), la puertorriqueña Gabby Scott (51.07), la colombiana Evelis Jazmín Aguilar (51.27) y la mexicana Paola Morán (51.59).

No pudo superar este primer corte la chilena Martina Weil, hija de la vicepresidenta de World Athletics Ximena Restrepo, que corrió en 51.35 y obtuvo el 24º mejor registro del global de la primera ronda.

rg-es-dr/iga