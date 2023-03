Milliken & Company nombrada una de las Compañías más Éticas del Mundo en 2023

Spartanburg, s.c.--(business wire)--mar. 13, 2023--

Por décimo séptimo año consecutivo, Milliken & Company, la fabricante global diversificada, ha sido reconocida como una de las Compañías más éticas del mundo en 2023. La designación proviene de Ethisphere, líder en la definición y el avance de los estándares en las prácticas de negocios éticos. Milliken es una de las 135 empresas galardonadas, en 19 países y 46 sectores, y es una de las únicas seis incluidas en la lista de Compañías más éticas del mundo todos los años, desde que se estableció el premio en 2007.

Milliken is a 17-time World's Most Ethical Companies honor, one of only six companies included on the list each year since it was first published. (Graphic: Business Wire)

“En Milliken, nos guía el compromiso de hacer lo correcto”, comentó Halsey Cook, Presidente y CEO de Milliken & Company. “Nos sentimos honrados de ser reconocidos, una vez más, y nos enorgullece el fuerte sentido de integridad que impulsa a nuestro equipo global”.

Hacer lo correcto motiva a Milliken a atreverse a dar pasos importantes en todo su portafolio diverso. Orientada por sus cinco valores centrales (la integridad, la excelencia, la innovación, la sostenibilidad y las personas), Milliken se esfuerza por ser líder en la fabricación responsable y sostenible. Sus Metas de sostenibilidad para 2025 definen el trabajo de la compañía con sus productos, su personal y el planeta. Además, Milliken recientemente anunció su ruta hacia un futuro con emisiones cero netas en 2050, con las metas aprobadas de emisiones cero netas de corto y de largo plazo, en la Iniciativa de metas basadas en la ciencia (SBTi).

“Durante los últimos 17 años, Milliken ha formado parte de nuestras galardonadas como las Compañías más éticas del mundo: es la única fabricante industrial en lograr el hito de ser reconocida 17 veces”, comentó la CEO de Ethisphere, Erica Salmon Byrne. “Aplaudimos a todo el equipo por su dedicación para tener un impacto real en sus grupos de interés y por su compromiso con el liderazgo ejemplar basado en los valores”.

El Índice de ética de 2023 de Ethisphere, es decir, el grupo de empresas que cotizan en bolsa y fueron reconocidas con la designación de Compañías más éticas del mundo de este año, superó un índice comparable de empresas de gran capitalización en 13,6 puntos porcentuales en un periodo de cinco años.

Metodología y puntuación

Basado en el Ethics Quotient®, propiedad de Ethisphere, el proceso de evaluación de las Compañías más éticas del mundo incluye más de 200 preguntas sobre cultura, prácticas ambientales y sociales, actividades de ética y conformidad, gobernanza, diversidad e iniciativas para respaldar una sólida cadena de valor. El proceso funciona como marco operativo para capturar y codificar las principales prácticas de las organizaciones de todos los sectores y en todo el mundo.

Galardonadas

Para ver la lista completa de las galardonadas de este año, visite el sitio web de World’s Most Ethical Companies.

Acerca de Milliken

Milliken & Company es un líder mundial en fabricación cuyo enfoque en la ciencia de materiales produce hoy las revoluciones del mañana. Desde moléculas líderes del sector hasta innovaciones sostenibles, Milliken crea productos que mejoran la vida de las personas y brindan soluciones para sus clientes y comunidades. Al aprovechar miles de patentes y un portafolio con aplicaciones en los sectores textil, químicos especializados, pisos y atención médica, la compañía emplea un sentido de integridad y excelencia compartido para tener un impacto positivo en el mundo para las generaciones venideras. Descubra más información sobre las mentes curiosas y las soluciones inspiradas de Milliken en milliken.com y en Facebook, Instagram y LinkedIn.

Acerca de Ethisphere

Ethisphere es líder global en la definición y el avance de los estándares en prácticas de negocios éticas que alimentan la reputación corporativa, la confianza del mercado y el éxito comercial. Ethisphere cuenta con un profundo conocimiento especializado en la medición y definición de estándares éticos esenciales, mediante perspectivas impulsadas por datos que ayudan a las empresas a mejorar su carácter corporativo. Ethisphere honra las conquistas de alto nivel con el programa de reconocimiento World’s Most Ethical Companies® (Compañías más éticas del mundo). Asimismo, brinda una comunidad de expertos del sector a través de la Business Ethics Leadership Alliance (BELA, Alianza en favor del liderazgo en la ética de negocios) y presenta las tendencias y mejores prácticas éticas en la Ethisphere Magazine. De la misma forma, Ethisphere ayuda a progresar el rendimiento comercial mediante evaluaciones centradas en datos, orientación y análisis comparativos a partir de sus datos incomparables: el conjunto de datos del Culture Quotient (Cociente cultural), concentrado en la cultura ética y las respuestas de más de 2 millones de empleados de todo el mundo; y el conjunto de datos del Ethics Quotient (Cociente ético), con más de 200 puntos de datos que destacan las prácticas éticas, de conformidad, sociales y de gobernanza de las Compañías más éticas del mundo. Para obtener más información, visite https://ethisphere.com.

