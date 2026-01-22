Mina chilena de cobre y oro Mantoverde paralizada por detención de desalinizadora: sindicato

SANTIAGO, 22 ene (Reuters) - La mina chilena de cobre y oro Mantoverde se encuentra paralizada tras la detención de su planta desalinizadora en medio de una huelga de trabajadores, dijo el jueves a Reuters el jefe del sindicato.

La empresa denunció que la planta de agua se mantiene tomada por operarios en huelga desde la noche del domingo.

"Están bajando a los trabajadores después de la detención de la desaladora", dijo Eduardo Clavería, presidente del gremio.

La empresa dijo que el miércoles los manifestantes impidieron el acceso de un nuevo turno de operadores. Explicó que durante el viernes podría tener una actualización de la situación de las operaciones.

Mantoverde dijo estar dispuesta a retomar el diálogo una vez que se restablezcan condiciones de seguridad y se ponga término a la ocupación. A mediados de enero, el gremio dijo que activó planes de contingencia financiera de apoyo económico de los socios que le permitirían extender la huelga.

Mantoverde es 70% propiedad de Capstone Copper y un 30% de Mitsubishi Minerals. (Reporte de Fabián Cambero)