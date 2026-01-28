Mina chilena Mantoverde presenta nueva oferta a trabajadores, en intento por terminar huelga

SANTIAGO, 28 ene (Reuters) - La mina chilena de cobre y oro Mantoverde, de la canadiense Capstone Copper, dijo el miércoles que presentó una nueva oferta de contrato a trabajadores, en un intento por poner fin a una extensa huelga, que incluye un pago final equivalente de US$17.400 por trabajador

Los socios del sindicato 2 paralizaron sus actividades desde el 2 de enero tras fracasar el proceso formal de diálogo contractual y ha estado sin señales de acercamiento en los últimos días tras la toma de la planta desalinizadora por un grupo de operarios en huelga

"Este miércoles la compañía entregó su nueva oferta cerrada como acto de buena fe para dar término al conflicto que se extiende desde el 2 de enero, pese a que el Sindicato N°2 mantiene el bloqueo de la planta desalinizadora desde hace más de 10 días", dijo la empresa en un comunicado

La firma explicó que además del pago final por trabajador, la propuesta contempla un incremento salarial del 1%, entre otros beneficios

La minera espera "la restitución inmediata del control sobre sus instalaciones y el término del bloqueo de que está siendo objeto" y aboga porque la propuesta sea aceptada

El sindicato, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, debe someter la oferta a votación entre sus socios

En 2025, Mantoverde produjo 62.308 toneladas de cobre concentrado en sulfuros y 32.807 toneladas en cátodos. El yacimiento representa un 0,4% de la producción global del metal

La paralización ocurre en momentos en que el mercado está muy sensible a cualquier indicio de menor suministro del metal, que ha marcado récords de precio en medio de expectativas de una pujante demanda futura. (Reporte de Fabián Cambero)