Minamino de Japón sufre lesión jugando con Mónaco y podría perderse el Mundial

MÓNACO (AP) — El centrocampista japonés Takumi Minamino se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda mientras jugaba para el Mónaco y casi con toda seguridad se perderá la Copa del Mundo.

Minamino se lesionó en un partido de la Copa de Francia el domingo contra el Auxerre y "los exámenes médicos revelaron una rotura del ligamento cruzado anterior", publicó el lunes el Mónaco en las redes sociales.

Los jugadores suelen necesitar hasta nueve meses para recuperarse de una lesión de ligamento cruzado anterior.

Japón abre su grupo de la Copa del Mundo el 14 de junio contra los Países Bajos en el estadio de los Cowboys de Dallas en Arlington, Texas. Japón también jugará contra Túnez y un ganador del repechaje europeo que podría ser Polonia o Ucrania.

Minamino, quien cumplirá 31 años el próximo mes, anotó cuatro goles mientras Japón fue uno de los primeros equipos en clasificarse para el torneo de 2026 que será coanfitrión junto con Estados Unidos, Canadá y México.

El exjugador del Liverpool y Salzburgo ha hecho 73 apariciones para Japón, incluidas tres en la Copa del Mundo de 2022 en Catar, y ha anotado 26 goles.

Minamino también se perderá el resto del programa de la Liga de Campeones del Mónaco en enero en el Real Madrid y al recibir a la Juventus. El Mónaco está en el puesto 19 en la clasificación de 36 equipos después de seis rondas.

El Mónaco es noveno en la liga francesa.

