Minamino (Mónaco) sufre rotura de ligamento cruzado y peligra su presencia en el Mundial

El centrocampista ofensivo japonés Takumi Minamino, jugador de Mónaco, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, anunció el lunes su club, lo que pone en peligro la presencia del jugador en el Mundial 2026, que arranca en seis meses.

Minamino se lesionó en los treintaidosavos de final de Copa de Francia ganados en Auxerre (2-1), tras un contacto con un rival. Tuvo que salir en camilla con el rostro entre las manos.

El japonés, que ha disputado 21 partidos esta temporada con Mónaco (4 goles) es una de las piezas claves de su selección, con la que ha disputado 73 partidos (23 goles).

Los Samuráis Azules están en el Grupo F, con Países Bajos, Túnez y un equipo europeo por definir entre Polonia, Suecia, Ucrania o Albania.