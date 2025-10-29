Mineiro avanza a la final de la Copa Sudamericana al ganar 3-1 a Independiente del Valle
El Atlético Mineiro venció este martes 3-1 al Independiente del Valle y se clasificó para la final de la Copa Sudamericana 2025, en la que enfrentará el 22 de noviembre al ganador de la...
El Atlético Mineiro venció este martes 3-1 al Independiente del Valle y se clasificó para la final de la Copa Sudamericana 2025, en la que enfrentará el 22 de noviembre al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Lanús.
Goles de Guilherme Arana en el minuto 36, Bernard en el 44 y Hulk en el 73 dieron el triunfo al equipo entrenado por Jorge Sampaoli en la vuelta de este cruce de semifinales, en la Arena MRV de Belo Horizonte, tras empate 1-1 la semana pasada en la ida.
El argentino Claudio Spinelli descontó para el elenco ecuatoriano en el minuto 63.
Universidad de Chile y Lanús definirán su eliminatoria el jueves en Buenos Aires, después de igualar 2-2 en Santiago la semana pasada.
